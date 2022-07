Chi c’è nella serie originale italiana di Netflix?

CINA – 14/05/2022: In questa illustrazione fotografica, sullo schermo di uno smartphone viene visualizzato il logo Netflix. (Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

A che ora arriva DI4RIES su Netflix? di Stefani Munro

DI4RIEo Di4ri nella sua lingua nativa italiana, è l’ultimo drama per adolescenti in programma per essere aggiunto alla vasta libreria Netflix, martedì 26 luglio.

15 episodi dovrebbero essere rilasciati contemporaneamente con una durata compresa tra 24 e 52 minuti ciascuno. Se sei curioso degli attori e di chi interpreteranno nello show, allora sei nel posto giusto. Di seguito abbiamo tutti gli ultimi dettagli sul cast per te.

Cast di DI4RIES: chi c’è nello show di Netflix?

Dato che lo spettacolo è originario dell’Italia, anche gli attori sono italiani, quindi non sorprenderti se non riconosci tutti gli attori sul tuo schermo. Inoltre, la maggior parte delle stelle nello show sono nuove stelle nascenti, quindi per la maggior parte, DI4RIE è il loro primo ruolo. IMDb deve ancora aggiornare la sua lista del cast, tuttavia, Netflix ha fornito un elenco di attori destinati a recitare nel dramma italiano. Il cast comprende i seguenti attori: