Chi c’è nella serie Netflix?

La commedia guidata da Kristen Bell, La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra (che può essere abbreviato in La donna in casa) esce questa settimana su Netflix.

La donna in casa è una nuova miniserie creata da Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf. Il trio è noto per Nessuno, una serie che hanno creato e interpretato.

Non confondere questo spettacolo con il film originale Netflix guidato da Amy Adams, La donna alla finestra. Entrambi sono della vena del thriller, ma di Bell La donna in casa aggiunge un umorismo insolito al mix.

La serie, composta da otto episodi, è descritta come una commedia dark thriller. Segue Anna, una donna dal cuore spezzato che ogni notte siede alla sua finestra sorseggiando il suo vino e guardando il mondo che passa.

Quando un nuovo vicino attraente e sua figlia si trasferiscono dall’altra parte della strada, pensa che le cose potrebbero cambiare per lei. Questo finché non crede di essere testimone di un omicidio e nessuno le crede. Anna si ripensa anche a se stessa. Ha davvero visto qualcuno essere ucciso o non può più fidarsi della propria mente?

Ecco chi è nel cast della nuova serie Netflix!

Il cast di La donna in casa

Kristen Bell nel ruolo di Anna

Tom Riley nel ruolo di Neil

Mary Holland nel ruolo di Sloane

Shelley Hennig nel ruolo di Lisa

Christina Anthony nel ruolo del detective Lane

Samsara Leela Yett nei panni di Emma

Cameron Britton come Buell

Benjamin Levy Aguilar come Rex

Michael Ealy nel ruolo di Douglas

Brenda Koo come Carol

Appy Pratt nel ruolo di Elizabeth

Il trailer qui sotto approfondisce il rituale notturno di Anna di sedersi alla sua finestra. Guarda e vedrai come la quantità di vino che beve potrebbe averla portata ad assistere a un crimine che potrebbe esistere solo nella sua mente. Anche se Anna non è convinta che fosse l’alcol, ed è determinata a indagare da sola, chiaramente qualcosa non va.

La donna in casa sarà presentato in anteprima su Netflix venerdì 28 gennaio. Non mancare!

Se sei un fan dell’umorismo impassibile e insolito, assicurati di dare un’occhiata alle altre commedie oscure di Netflix, La casa, La fine del fottuto mondo, Dopo la vita e Piccolo Male.