Chi c’è nella serie Netflix sui vampiri?

Prima uccisione. (Da sinistra a destra) Imani Lewis nei panni di Calliope Burns, Sarah Catherine Hook nei panni di Juliette Fairmont nell’episodio 104 di First Kill. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Netflix salverà Streghe? di Cristallo Giorgio

Stavi cercando serie televisive più incentrate sui vampiri, ma senza successo? Bene, il nostro streamer preferito pubblicherà presto una serie fantasy che fa per te con l’uscita di Prima uccisione il 10 giugno!

Prima uccisione è una nuova serie originale basata sull’omonimo racconto di Victoria “VE” Schwab. In precedenza ha descritto lo spettacolo come un mix tra Buffy l’ammazzavampiri e Uccidere Eva. Non so voi, ma io sono un grande fan di entrambe le serie. Schwab è anche co-sceneggiatore e produttore esecutivo dello show. Inoltre, Felicia D. Henderson ha firmato come showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Emma Roberts è anche una produttrice esecutiva.

La storia segue la complicata storia d’amore tra due giovani adolescenti: una vampira e l’altra cacciatrice di vampiri.

È giusto che condividiamo chi fa parte del Prima uccisione cast mentre aspettiamo l’uscita dello show su Netflix.

Il cast di First Kill

Imani Lewis interpreterà uno dei due protagonisti principali, Calliope. Calliope è un’adolescente cacciatrice di vampiri che cattura immediatamente l’attenzione di Juliette. Potresti riconoscere Imani dai suoi ruoli in Ottavo grado, L’equalizzatore, Hightown e il film Netflix La versione quarantennale. Al fianco di Imani c’è Sarah Catherine Hook. Interpreta Juliette, la vampira adolescente che è costretta a fare la sua prima uccisione. Sarah è meglio conosciuta per i suoi ruoli in The Conjuring: il diavolo me lo ha fatto fare e Impeachment: American Crime Story.

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite IMDb di seguito:

Imani Lewis nel ruolo di Calliope Burns

Sarah Catherine Hook nel ruolo di Juliette Fairmont

Elizabeth Mitchell nel ruolo di Margot Fairmont

Gracie Dzienny nel ruolo di Elinor Fairmont

Will Swenson nel ruolo di Sebastian Fairmont

Dylan McNamara nel ruolo di Oliver Fairmont

Jonas Dylan Allen nel ruolo di Ben Wheeler

Jason R. Moore nel ruolo di Jack Burns

Aubin Wise come Talia Burns

Dominic Goodman nel ruolo di Apollo Burns

Phillip Mullings Jr. nel ruolo di Theo Burns

MK Xyz nel ruolo di Tess

Roberto Mendez come Noè

Se vuoi vedere il cast completo e la troupe, assicurati di dare un’occhiata al Prima uccisione pagina ufficiale di IMDb.

Il 12 maggio, Netflix ha rilasciato l’emozionante trailer ufficiale. Devi solo dare un’occhiata!

Prima uccisione farà il suo sbarco su Netflix il 10 giugno alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai la serie fantasy?