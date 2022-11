Chi c’è nella serie Netflix per bambini?

di Netflix Teletubbies il riavvio sarà presentato in anteprima il 14 novembre e abbiamo tutti i succosi dettagli sul prossimo spettacolo per bambini!

Questo è il secondo reboot dell’amata serie televisiva per bambini. La serie originale è andata in onda dal 1997 al 2001 e consisteva in cinque stagioni. Nel 2014, lo spettacolo è stato riavviato ed è andato in onda dal 2015 al 2018. Tuttavia, la serie revival ha avuto solo quattro stagioni. Nel settembre 2022, Netflix ha annunciato il proprio Teletubbies riavvio come parte della lista prescolare autunnale dello streamer.

La versione rinnovata di Netflix è stata creata dal co-creatore e scrittore della serie originale, Andrew Davenport. Catherine Williams ha scritto le sceneggiature per ogni episodio con l’aiuto di Ashley Comeau e Davenport. Inoltre, ogni episodio include nuove canzoni originali di “Tummy Tales” che gli spettatori adoreranno assolutamente.

Lo spettacolo segue gli amici iconici e colorati, Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po, mentre vanno in avventure piene di meraviglie attraverso il Teletubby. Ma chi interpreta i Teletubbies? E chi assume il ruolo di narratore? Scoprilo qui sotto!

Il cast di Teletubbies di Netflix

Il candidato agli Emmy Tituss Burgess narra la serie. Burgess è meglio conosciuto per il ruolo di Titus Andromedon nella serie comica Netflix L’indistruttibile Kimmy Schmidt. Ha anche doppiato personaggi nei film animati al computer Il film Angry Birds, Puffi: Il villaggio perduto e La famiglia Addams. Inoltre, è apparso in episodi di programmi TV 30 Roccia, Sangue blu, Dolori reali e La buona battaglia.

Di seguito l’elenco completo del cast:

Tituss Burgess nel ruolo del narratore

Julia Pulo come l’ospite di “Tummy Tales”

Jeremiah Krage nel ruolo di Tinky Winky – Krage ha interpretato Cyberman in Dottor chi e Tinky Winky nel Teletubbies Riavvio 2015.

Nick Kellington nel ruolo di Dipsy – Kellington ha interpretato Bistan in Rogue One: una storia di Star Wars e Dipsy nel Teletubbies Riavvio 2015.

Rebecca Hyland nel ruolo di Laa-Laa – Hyland ha interpretato Laa-Laa nel Teletubbies Riavvio 2015.

Rachelle Beinart nel ruolo di Po – Beinart è conosciuta come una stuntman professionista. Ha fatto acrobazie per i film Wonder Woman 1984, Il Batman, Morbio eccetera.

Guarda l’entusiasmante trailer ufficiale!

Preparati perché Teletubbies arriverà su Netflix il 14 novembre alle 12:00 PT/3:00 ET.