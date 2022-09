Chi c’è nella serie Netflix?

Netflix ha una vasta collezione di K-drama per qualsiasi umore tu stia provando e, a partire da lunedì 5 settembre, il gigante dello streaming aggiungerà una nuova serie coreana alla sua vasta libreria intitolata C’era una volta una piccola città.

C’era una volta una piccola città è un dramma romantico diretto da Kwon Seok-jang, che segue la sbocciata storia d’amore tra un veterinario di Seoul, Han Ji-yul – che viene attirato nel piccolo villaggio di Heedong da suo nonno – e la poliziotta, Ahn Ja-yeong.

La sinossi, tramite The Envoy Web, si legge: “Contro la sua volontà, un veterinario della grande città si trasferisce in campagna, dove incontra una poliziotta, un insider della città con un amichevole segreto”.

Il primo episodio dello show uscirà il 5 settembre, con nuovi episodi in uscita ogni lunedì, martedì e mercoledì in futuro e il finale di stagione attualmente previsto per il 28 settembre. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che la data del finale potrebbe cambiare, quindi vi terremo aggiornati in merito! Se sei curioso di sapere chi reciterà nello spettacolo prima della sua uscita, dai un’occhiata all’elenco completo degli attori di seguito.

Elenco del cast di Once Upon a Small Town

La serie in uscita presenta la star del K-Pop Park Soo-young nei panni della romantica poliziotta protagonista Ahn Ja-yeong, meglio conosciuta come Joy del gruppo femminile sudcoreano Red Velvet, insieme a Choo Young-woo che interpreta il ruolo di Han Ji- yul, il veterinario ha attirato il piccolo villaggio dalla grande città con false pretese.

Scopri chi altro è protagonista C’era una volta una piccola città con l’elenco completo del cast di seguito: