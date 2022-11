Chi c’è nella serie italiana di Netflix?

Netflix ha annunciato che una storia d’amore esplosiva arriverà sui nostri schermi a partire dal nuovo anno. La vita bugiarda degli adultitratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrate, uscirà su Netflix il 4 gennaio 2023.

La vita bugiarda degli adulti è stato scritto da Ferrante, Edoardo De Angelis, Laura Paolucci e Francesco Piccolo e interpreta alcuni dei migliori talenti italiani.

Di cosa parla la nuova serie? E chi è il cast dello spettacolo? Scopri questo e altro qui sotto!

Di cosa parla la vita bugiarda degli adulti?

La serie in lingua italiana di sei episodi diretta da Edoardo De Angelis è ambientata sullo sfondo della Napoli degli anni ’90 e segue il “turbolente passaggio dall’infanzia all’adolescenza” per la protagonista Giovanna. Il logline, per Netflix, recita:

“La ricerca di un volto nuovo, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si odiano: la Napoli di sopra, che si è data una bella maschera, e quella di sotto, che finge di essere eccessivo, banale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora cadendo, ora salendo, sconcertata dal fatto che, in alto o in basso, la città sembra senza risposta e senza scampo”.

Cast di Lying Life of Adults

Dato che lo spettacolo è basato sull’omonimo romanzo dell’autrice italiana Elena Ferrate, anche la maggior parte degli attori che recitano nello spettacolo sono italiani, quindi i loro nomi potrebbero non esserti familiari. Per IMDb, l’elenco completo del cast per l’imminente rilascio di La vita bugiarda degli adulti include: