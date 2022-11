Chi c’è nella serie coreana di Netflix?

Una nuova serie coreana intitolata Qualcuno ora è in streaming su Netflix. Se non vedi l’ora di guardare questo spettacolo, dobbiamo dirti chi c’è nel cast. Di seguito abbiamo condiviso l’elenco del cast principale.

Netflix ha costantemente aggiunto nuovi programmi e film coreani alla sua piattaforma nel 2022. Abbiamo già visto l’uscita di Piccole donne, Procuratore Straordinario Woo, Proposta d’affari, Problema, Ragazza del XX secolo ecc. Ora abbiamo una nuova serie da guardare e divertirci.

Qualcuno è una serie thriller diretta da Jung Ji-woo da una sceneggiatura co-scritta da Han Ji-wan e Jung Ji-woo stesso. Parla di un serial killer che incontra la sua partita quando incontra il creatore di un’app di appuntamenti che usa per trovare le sue vittime.

Quindi, chi puoi aspettarti di vedere nello spettacolo? Scoprilo qui sotto!

Qualcuno ha scelto

Kim Young-kwang interpreta il seducente serial killer Seong Yun-o. Potresti riconoscere Kim dai suoi precedenti ruoli in Poliziotto di pista, Hot Young Blood, Il giorno del tuo matrimonio, Mia bella signora, Pinocchio, Il dolce sconosciuto e io, I Guardiani e Ciao, io!.

Kang Hae-lim interpreta il ruolo di Kim Sum, un creatore di un’app di connessione sociale. Kim Sum e le sue due amiche, Mok-won e Gi-eun, si ritrovano a lavorare insieme per risolvere un caso di omicidio che coinvolge Seong Yun-o. Kang Hae-lim è nuova nell’industria dell’intrattenimento coreana, quindi potresti non riconoscerla. Tuttavia, prima di assumere il ruolo di Kim Sum, ha interpretato il ruolo di Park Hye-Rim in una serie drammatica romantica chiamata Continua a vivere.

Ecco la lista del cast principale di seguito:

Kim Young-kwang nel ruolo di Seong Yuno

Kang Hae-lim nel ruolo di Kim Sum

Kim Yong-ji nel ruolo di Im Mok-won

Kim Su-yeon nel ruolo di Yeong Gi-eun

Qualcuno guida i genitori e la valutazione dell’età

La serie thriller è classificata TV-MA, il che significa che è pensata per essere guardata solo da un pubblico maturo. È stato assegnato questo punteggio di maturità per sangue, linguaggio forte, nudità, sesso, fumo e violenza. Nel complesso, potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni. Ti consigliamo di guardare questo spettacolo quando non ci sono bambini in giro.

Dai un’occhiata al trailer per un’anteprima della serie!

Qualcuno è in streaming ora su Netflix. Guarderai la serie thriller?