Chi c’è nella seconda stagione?

Il tempo scorre e i giorni volano. In soli due giorni, gli spettatori potranno finalmente scatenarsi con la nuova musica degli studenti di EWS in Ribelle stagione 2. Non è stata necessariamente una lunga attesa per la stagione 2, ma per alcune persone potrebbe essere sembrato un’eternità. Voglio dire, la prima stagione si è conclusa con il botto, quindi non sorprende che molte persone non vedano l’ora che arrivi la seconda puntata.

In Ribelle stagione 2, il Musical Excellence Program di EWS dà il benvenuto a un nuovo direttore musicale di nome Mr. Bauman. Il suo arrivo sconvolge le cose per gli studenti di EWS a causa del suo piano di allontanarsi dai gruppi musicali per gli atti solisti. C’è anche l’arrivo di nuovi studenti, incluso uno studente di nome Okane, che viene mandato a scuola perché ha bisogno di ripulire la sua recita. Sembra che lui e Luka formeranno un legame e forse diventeranno interessi amorosi. E, naturalmente, si sperimenteranno relazioni, come Andi ed Emilia, e si formeranno nuove connessioni. Ci sarà anche un grave dramma con un incidente d’auto che coinvolge Jana, qualcuno che cade dal tetto dell’EWS e due persone che vengono portate via nelle barelle. Nel complesso, non vuoi perderti il ​​ritorno di questa serie originale piena di dramma!

Quindi in chi possiamo aspettarci di vedere Ribelle stagione 2? Vedremo il ritorno di tutti i personaggi della prima stagione? Abbiamo condiviso la lista del cast proprio qui sotto!

Rebelde stagione 2 cast

Puoi aspettarti di vedere il ritorno dei sei protagonisti principali della prima stagione come Azul Guaita come Jana, Lizeth Selene come Andi, Jerónimo Cantillo come Dixon, Andrea Chaparro come MJ, Franco Masini come Luka e Sergio Mayer Mori come Esteban. Altri membri del cast di ritorno dalla prima stagione che saranno nella seconda stagione includono Giovanna Grigio come Emilia, Alejandro Puente come Sebas, Estefanía Villarreal come regista Celina Ferrer, Karla Sofía Gascón come Lourdes e Alaide Solorzano come Laura.

Ci sono anche nuove aggiunte al cast per la stagione 2, come il cantante Saak che interpreta Okane e Flavio Medina che interpreta il signor Bauman. Inoltre, nel Ribelle trailer della seconda stagione, viene mostrata una nuova studentessa di nome Iise che si presenta a Jana, Esteban e Dixon. Tuttavia, l’attrice che la interpreta è sconosciuta al momento.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto per vedere il cast in azione!

Altri nuovi personaggi potrebbero essere introdotti nella seconda stagione che non sono stati inclusi nel trailer o annunciati da Netflix. Non ci resta che aspettare e vedere.

Non vediamo l’ora di vedere come andrà tutto in questa stagione. Ribelle la stagione 2 arriva su Netflix il 27 luglio. Guarderai?