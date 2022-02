Chi c’è nella prossima stagione?

Preparati perché Elite le stagioni 5 e 6 arriveranno su Netflix molto presto!

Non potremmo essere più entusiasti di vedere cosa accadrà in queste nuove stagioni. Perché ogni nuova stagione non solo ci porta un nuovo dramma che sicuramente ci terrà con il fiato sospeso, ma porta anche tonnellate di nuovi personaggi che scuoteranno ancora di più i corridoi affollati di Las Encinas.

Naturalmente, la parte migliore di tutte queste nuove aggiunte in arrivo è vedere come interferiranno con le vite dei nostri amati personaggi senior, ma prima di fare le nostre previsioni su chi finirà con chi e, soprattutto, chi creerà problemi per chi , dobbiamo assolutamente dirti tutto sul nuovo cast della sesta stagione e su chi potrebbe tornare Elite stagione 5.

Dai un’occhiata qui sotto!

Cast della sesta stagione d’élite

Secondo Instagram ufficiale della serie, non ci saranno solo uno, ma cinque nuovi volti che appariranno nella prossima sesta stagione!

Anche se i loro ruoli devono ancora essere confermati, sappiamo che gli attori Álvaro de Juana, Carmen Arrufat Blasco, Ana Bokesa e Alex Pastrana sono i volti dietro questi nuovi personaggi.

Vedi Pastrana e il resto del nuovo cast, di seguito.

E, ultimo ma certamente non meno importante, Out riporta che l’attore spagnolo Ander Puig è la nostra quinta aggiunta al nuovo cast e sarà il primo attore trans in assoluto dello show fino ad oggi!

Con un cast straordinario come questo, è chiaro che nuove ed eccitanti cose stanno sicuramente arrivando Elite stagione 6. Ma per quanto riguarda la stagione 5?

Cast di ritorno della stagione 5 Elite (pronostici)

Sapendo come si è conclusa la quarta stagione della serie originale Netflix, è sicuro dire che sfortunatamente non c’è bisogno di aspettarsi che i personaggi OG Guzman Nunier (Miguel Bernardeau) e Ander Munoz (Aron Piper) tornino nella stagione 5, come sembravano si sono allontanati definitivamente dalla serie.

Il mancato ritorno di Guzman e Ander è piuttosto triste, ma prevediamo Samuel Garcia (Itzan Escamilla), Cayetana Grajera (Georgina Amoros), Rebeka Parrilla (Claudia Salas), Omar Shanaa (Omar Ayuso), Ari Blanco (Carla Diaz), Patrick Blanco (Manu Rios) e il ritorno di Mencia Blanco (Martina Cariddi) ti capovolgeranno il cipiglio.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Netflix Elite!