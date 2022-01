Chi c’è nella nuova serie Netflix?

SPAGNA – 13/10/2021: In questa illustrazione fotografica un logo Netflix visualizzato su uno smartphone sopra la tastiera di un computer. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Tutta la luce che non possiamo vedere, l’acclamato libro vincitore del Pulitzer di Anthony Doerr, è stato adattato in una serie in quattro parti per Netflix. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, questo dramma in costume segue un’adolescente cieca e un giovane orfano che gioca un ruolo chiave nello sforzo bellico nazista.

I due sono su binari separati e ai lati opposti della guerra che dilania l’Europa. Nel libro, le loro strade alla fine si incrociano nella Francia occupata dai nazisti. Questa è una storia sulla meraviglia della conoscenza, sulla speranza che può portare e sulla devastazione che l’intolleranza e l’ignoranza portano sulla sua scia.

Ci aspettiamo che Tutta la luce che non possiamo vedere essere un orologio stimolante, non solo nell’argomento trattato, ma anche nella nostra comprensione dei suoi due personaggi principali e delle scelte, delle circostanze e delle prove che devono affrontare da bambini e all’inizio della loro giovane età adulta.

Finora sono stati annunciati solo tre membri del cast, ma tra loro c’è un nuovo arrivato e due grandi battitori che illuminano gli schermi da decenni.

Tutta la luce che non possiamo vedere proiettata

Aria Mia Loberti è stata scelta per il ruolo principale di Marie-Laure, la voce della speranza durante l’occupazione grazie alle trasmissioni radiofoniche che fa insieme allo zio.

Mark Ruffalo nei panni di Daniel LeBlanc, il padre di Marie-Laure e il principale fabbro del Museo di Storia Naturale di Parigi. Daniel è stato incaricato di portare una gemma segreta che deve essere tenuta fuori dalle mani delle forze naziste. È una missione che prende sul serio mentre cerca di proteggere sua figlia e darle l’indipendenza di cui ha bisogno per prosperare.

Hugh Laurie nei panni di Etienne LeBlanc, lo zio di Marie-Laure, un veterano della prima guerra mondiale affetto da disturbo da stress post-traumatico. Fa anche parte della resistenza francese e sostiene lo sforzo attraverso la sua trasmissione radiofonica. Etienne è un recluso ed eccentrico.

Ti terremo aggiornato su di più Tutta la luce che non possiamo vedere notizie sul casting non appena arrivano. Resta sintonizzato su Netflix Life!