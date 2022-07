Chi c’è nel nuovo film di zombi di Netflix?

BRASILE – 19/04/2022: In questa illustrazione fotografica, il logo Netflix visualizzato su uno smartphone insieme a una ciotola di popcorn e cuffie. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Il film di zombi originale spagnolo Valle dei Morti arriverà su Netflix lunedì 11 luglio. Il film, noto anche come Malnazidiè ambientato durante la guerra civile spagnola e segue un gruppo improbabile che è costretto a unire le forze per combattere non solo gli zombi ordinari, ma gli zombi trasformati in nazisti.

La sinossi del film, tramite IMDb, recita:

“Mesi dopo sanguinosi combattimenti hanno lasciato migliaia di morti in trincea. Jan Lozano, Capitano della V Brigata è caduto prigioniero da un plotone avversario insieme ad un giovane pilota mentre svolgeva una missione che gli era stata affidata. La possibilità di morire giustiziati sarà presto superata quando si presenterà un nuovo nemico sconosciuto. Entrambe le parti rivali devono unirsi e mettere da parte il loro reciproco odio per sopravvivere”.

Sei curioso di sapere chi sarà il protagonista dell’ultimo film sui non morti? Allora sei fortunato! Di seguito abbiamo l’elenco completo degli attori (e dei ruoli che interpretano).

Il cast della Valle dei Morti

Poiché il film di zombi è di origine spagnola, anche il cast del film è spagnolo, quindi potresti avere meno familiarità con alcuni dei nomi degli attori. Tuttavia, questo è il momento perfetto per familiarizzare con loro e con il loro lavoro precedente in anticipo Valle dei MortiL’uscita di lunedì. Dai un’occhiata all’elenco completo del cast, tramite IMDb, di seguito.

Fai clic sul singolo attore per essere indirizzato alla sua pagina IMDb ufficiale per vedere la sua filmografia completa.