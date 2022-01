Chi c’è nel nuovo film di Netflix?

Il trattamento reale. (LR) Laura Marano nei panni di Izzy, Mena Massoud nei panni del principe Thomas in The Royal Treatment. Cr. Kirsty Griffin/Netflix © 2021

Il trattamento reale, l’ultimo film romantico di Netflix, affascinerà il pubblico con la sua storia d’amore. La commedia romantica accoppia l’hairstylist di New York City Izzy con il principe Thomas di Lavania che ha un disperato bisogno di un taglio di capelli.

Thomas desidera ardentemente qualcuno nella sua vita che non abbia paura di dirgli la verità o di dire la sua. L’aspetto predestinato di Izzy. Ha un salone da salvare dall’orlo della chiusura, ma non è così consapevole dei soldi da non far sapere alle persone quando sono scortesi.

Izzy è una boccata d’aria fresca con un grande cuore il cui breve tempo con Thomas le offre l’opportunità di essere la stilista responsabile dei capelli per il suo matrimonio con Lauren LaMott. È un’opportunità per vedere un posto oltre la giungla di cemento di New York, ma la presenza di Izzy complica le cose non solo per Thomas ma anche per la corona.

Le nozze di Thomas sono la chiave del futuro di Lavania agli occhi dei suoi genitori, il re Giovanni e la regina Caterina, ma il principe non può fare a meno dei suoi sentimenti ribelli o dei sogni che ha per il regno che non corrispondono ai loro.

Il trattamento reale fonde la commedia con l’ispirazione per il benessere per una storia su due protagonisti che la pensano allo stesso modo con il desiderio di ricambiare. Ecco chi c’è nel cast!

Il cast di trattamento reale

Laura Marano as Isabella

Mena Massoud nel ruolo del principe Thomas

Chelsie Preston Crayford nel ruolo del destino

Grace Bentley-Tsibuah nel ruolo di Lola

Cameron Rhodes nel ruolo di Walter

Amanda Billing come Valentina Conti

Elizabeth Hawthorne nel ruolo della nonna

Teuila Blakely nel ruolo della regina Caterina

Paul Norell come re Giovanni

Phoenix Connolly nel ruolo di Lauren LaMott

Jacque Drew nel ruolo di Ruth LaMott

Ivie Kupenga nel ruolo di Esme

Matthew E. Morgan nel ruolo di Buddy LaMott

Jay Simon nel ruolo di Doug

Taylor Barrett nel ruolo di Francesco

James Gaylyn nel ruolo di Nate

Jen Van Epps nel ruolo di Jane

Aislinn Furlong come Petra

Kubé Jones-Neill nel ruolo di Mrs. Johnson

