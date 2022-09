Chi c’è nel K-Drama di Netflix?

Piccole donne sarà presentato in anteprima su Netflix il 3 settembre. È un nuovo K-Drama che segue tre povere sorelle le cui vite cambiano improvvisamente in meglio quando una di loro si imbatte in una borsa con 70 miliardi di won. Ma non va tutto bene perché il loro possesso del denaro li fa invischiare con la famiglia più ricca della Corea del Sud.

La serie misteriosa è stata sviluppata da Studio Dragon, la stessa società di produzione che ci ha portato la serie originale Netflix Sveglia d’amore, Dolce casa e Venticinque Ventuno. Era timonato da Vincenzo regista Kim Hee-won e scritto da Chung Seo-kyung. Inoltre, è stato adattato in una serie televisiva dall’omonimo romanzo del 1868 di Louisa May Alcott .

Se sei entusiasta quanto noi di vedere Piccole donne, devi assolutamente sapere chi fa parte del cast. Di seguito, troverai l’elenco completo del cast del nuovo K-Drama!

Il cast di Piccole Donne

I tre protagonisti sono interpretati da Kim Go-eun, Nam Ji-hyun e Park Ji-hu. Potresti riconoscere Kim Go-eun dal suo ruolo di Han Eun-gyo nel film romantico erotico sudcoreano Divertire. Ha vinto diversi premi per la sua interpretazione. Ha anche avuto ruoli nella serie coreana Formaggio in trappola, Guardiano: Il Dio solitario e grande, Il re: monarca eterno e Le cellule di Yumi.

Nam Ji-hyun è meglio conosciuta per i suoi ruoli nei K-Dramas Regina Seondeok, Sospettoso partner,100 giorni mio principe e 365: Ripeti l’anno.

Park Ji-hu è abbastanza nuovo per l’industria dell’intrattenimento sudcoreana. Non ha ancora molti progetti alle spalle. Tuttavia, è meglio conosciuta per i suoi ruoli da protagonista nel film drammatico sudcoreano Casa del colibrì e di Netflix Tutti noi siamo morti.

Di seguito l’elenco completo del cast:

Kim Go-eun nel ruolo di Oh In-ju

Nam Ji-hyun nel ruolo di Oh In-kyung

Park Ji-hu nel ruolo di Oh In-hye

Wi Ha-joon nel ruolo di Choi Do-il

Uhm Ji-vinto come Won Sang-ah

Kang Hoon nel ruolo di Ha Jong-ho

Jeon Chae-eun nel ruolo di Park Hyo-rin

Um Ki-joon nel ruolo di Park Jae-sang

Gong Min-jeung nel ruolo di Choi Ma-ri

Park Bo-kyung come Go Soo-im

Lee Do-yeop nel ruolo di Won Ki-seon

Cho Seung-yeon

Kim Mi Sook

Song Joong-ki (apparizione speciale)

Dai un’occhiata al trailer ufficiale qui sotto!

Piccole donne fa il suo sbarco su Netflix il 3 settembre. Assicurati di dare un’occhiata!