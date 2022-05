Chi c’è nel film thriller di sopravvivenza del 2022?

Borrego è un film in cui tutti parlano di recente, ed ecco perché dovresti assolutamente sintonizzarti anche tu.

Il film del 2022 ti porterà in un viaggio come nessun altro perché infonde diverse situazioni in un pericoloso fiasco.

Da un lato, hai un agente di legge per porre fine agli incessanti traffico di droga e agli omicidi nella sua città. Dall’altro, c’è una botanica che si ritrova a desiderare di non aver mai lasciato la sua città natale per ricercare ulteriori piante in questa città violenta. E per di più, c’è una guerra alla droga in corso che incombe sullo sfondo. (Avevamo detto che saresti stato in una corsa sfrenata!)

Se tutti questi aspetti non fossero un motivo sufficiente per lo streaming Borrego su Netflix, siamo sicuri che l’elenco ufficiale del cast per il film del 2022 farà il trucco.

Continua a leggere per scoprire chi è il protagonista Borrego.

Cast Borrego

Abbiamo un grande gruppo di attori e attrici che hanno fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a questo film. Alcuni dei quali diventerai grandi fan e altri di cui potresti già essere fan. Ad ogni modo, tutti in questa lista sono davvero talentuosi!

Il cast di Borrego caratteristiche:

Nicholas Gonzalez come Jose

Olivia Trujillo nel ruolo di Alex

Jorge A. Jimenez come Guillermo

Leynar Gomez nel ruolo di Tomas

Jaime Aymerich nel ruolo di Juan Manuel

Edward J. Bentley nel ruolo di Brody

Brendan McNamee nel ruolo di Trento

Ultimo, ma non per importanza, Piccole graziose bugiarde l’attrice Lucy Hale interpreta il ruolo di Elly, una donna tenuta in ostaggio da uno spacciatore ricercato nel mezzo del deserto.

Scopri Hale e il resto del cast nel trailer ufficiale di Borrego giusto qui.

Oltre al cast, possiamo attribuire il successo di questo film a Jesse Harris, l’abile individuo che funge da sceneggiatore e regista di Borrego.

Harris ha diretto diversi titoli in passato, tra cui Alla deriva, Vivere la vitae l’acclamato cortometraggio del 2018, Vento nella nottequindi è ovvio che il pubblico è in ottime mani.

Ora che sai tutto su chi c’è in questo film, è tempo di vedere tutti questi grandi attori e attrici nel loro elemento. Vai su Netflix per lo streaming di Harris’ Borrego.