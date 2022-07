Chi c’è nel film thriller d’azione di Netflix?

Il 22 luglio, l’attesissimo thriller d’azione L’uomo grigio farà finalmente il suo sbarco su Netflix. Se sei eccitato quanto noi di vedere il film, allora devi sapere chi fa parte del cast. Continua a leggere perché abbiamo condiviso l’elenco del cast per L’uomo grigio sotto!

L’uomo grigio è un film originale Netflix in uscita, diretto dal duo creativo e dinamico, Anthony e Joe Russo, da una sceneggiatura co-scritta dallo stesso Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2009 di Mark Greaney.

La storia segue un importante agente della CIA di nome Court Gentry, che dopo aver scoperto accidentalmente i segreti più oscuri dell’agenzia, viene braccato in tutto il mondo da assassini internazionali e da un ex collega psicopatico che gli mette una taglia in testa.

Il thriller d’azione ha iniziato la sua uscita nelle sale limitate il 15 luglio e, in pochi giorni, gli abbonati Netflix potranno finalmente rifarsi gli occhi con il film ricco di azione. Ma prima L’uomo grigio è uscito su Netflix, è giusto che condividiamo chi sarà nel film.

Il cast di Grey Man

Ryan Gosling recita in uno dei ruoli principali come Court Gentry, altrimenti noto come Sierra Six. Gosling è meglio conosciuto per i suoi ruoli in Il notebook, Viaggio, La La Terra, Blue Valentine e Blade Runner 2049. Dopo L’uomo grigiovedremo Gosling dopo nei film Barbie, Uomo lupo, Il ragazzo autunnale, L’attore e Progetto Ave Maria.

Poi c’è Chris Evans, che interpreta l’altro ruolo da protagonista nei panni di Lloyd Hansen. Lloyd Hansen è un ex collega psicopatico di Gentry che guida l’inseguimento. Potresti riconoscere Evans dai suoi ruoli in Fantastici Quattro, I Vendicatori, Coltelli fuori, Capitan America: Il primo vendicatore, Capitan America guerra civile, I Vendicatori: l’era di Ultron e Anno luce. Vedremo Evans dopo nei film Fantasma, Rosso e Imbroglioni del dolore.

Ecco l’elenco del cast tramite IMDb di seguito:

Ryan Gosling nel ruolo di Court Gentry/Sierra Six

Chris Evans nel ruolo di Lloyd Hansen

Ana de Armas come Dani Miranda

Jessica Henwick nel ruolo di Suzanne Brewer

Regé-Jean Page nel ruolo di Denny Carmichael

Wagner Moura nel ruolo di Laszlo Sosa

Julia Butters nel ruolo di Claire Fitzroy

Dhanush nel ruolo di Avik San

Alfred Woodard nel ruolo di Margaret Cahill

Billy Bob Thornton nel ruolo di Donald Fitzroy

Callan Mulvey nel ruolo di Carrozza da pranzo

Eme Ikwuakor come capo mercenario.

Robert Kazinsky nel ruolo di Perini

DeObia Oparei nel ruolo di Dulin

Shea Whigham nel ruolo del padre di Sierra Six

Ci sono attori secondari che non abbiamo incluso nella lista. Puoi controllare L’uomo grigiopagina ufficiale di IMDb per le informazioni complete sul cast e la troupe.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima del thriller d’azione!

L’uomo grigio arriva su Netflix il 22 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Assicurati di avere i tuoi snack e bevande pronti per un film che ti terrà sicuramente con il fiato sospeso dall’inizio alla fine!