Chi c’è nel film tedesco di Netflix?

Per Jojo è una commedia tedesca che arriverà su Netflix lunedì 11 luglio!

La commedia segue le migliori amiche Paula (Caro Cult) e Jojo (Nina Gummich) che si sono divertite a vivere insieme un’avventurosa vita da single nella vivace capitale della Germania, Berlino. Ma tutto cambia quando Jojo si innamora profondamente di un uomo della loro città natale, e Paula è tutt’altro che elettrizzata. Ma con un piano per sabotare, le campane nuziali potrebbero non essere in futuro per Jojo (se Paula farà a modo suo).

Ecco la sinossi ufficiale Per Jojotramite il Netflix Media Center, di seguito:

“Gli amici inseparabili Jojo (Nina Gummich) e Paula (Caro Cult) si godono la vita a pieno come giovani donne single a Berlino. Cioè, fino a quando Jojo non si innamora perdutamente di un giovane della sua ex città natale e vuole costruirsi una vita lontano da Berlino e da Paula, il cui mondo va in pezzi senza Jojo. Spinta dal dolore della separazione e dalla paura della solitudine, Paula fa tutto il possibile per tenere Jojo, la sua dolce metà e anima gemella, da quello che crede sia il più grande errore della sua vita: il matrimonio.

Per il cast di Jojo

Dato che il film è di origine tedesca, anche il cast è in maggioranza tedesco, quindi i nomi degli attori potrebbero non esserti familiari. Tuttavia, puoi familiarizzare con il cast completo, fornito da IMDb, di seguito:

