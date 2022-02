Chi c’è nel film su Netflix?

Sai tenere un segreto? è rapidamente entrato nella top 10 delle tendenze di Netflix e vorrai sicuramente sapere perché questo film del 2019 sta catturando il cuore di molti utenti in tutta la nazione.

Il film, di per sé, è certamente sufficiente per spiegare il rave in quanto è un’adorabile commedia romantica su una giovane donna che racconta a uno sconosciuto tutti i fatti imbarazzanti della sua vita personale, non sapendo che alla fine incontrerà lo stesso uomo sul posto di lavoro come suo amministratore delegato. Affronta questo umiliante no-no in modi che ti faranno ridere, piangere e coinvolgerti in questo fantastico film.

La sinossi è meravigliosa, ma quello che crediamo ti travolgerà davvero è il cast di questo film del 2019.

Chi puoi aspettarti di vedere? Ti diciamo tutto quello che c’è da sapere su chi c’è dentro Sai tenere un segreto? giusto qui.

Riesci a mantenere un cast segreto

A partire dal Il loto bianco l’attrice Alexandra Daddario, che interpreta Emma Corrigan, a Lupo adolescente l’attore Tyler Hoechlin, che interpreta il suo interesse amoroso Jack Harper, il cast di Sai tenere un segreto caratteristiche:

Sunita Mani nel ruolo di Lissy

David Ebert come Connor

Kate Easton nel ruolo di Artemide

Robert King nel ruolo di Casey

James Lipsius come Nick

Kimiko Glenn nel ruolo di Gemma

Sam Asghari come Omar

Giuda Friedlander nel ruolo di Mick

Bobby Tisdale nel ruolo di Doug

E, ultimo ma non meno importante, Inventare Anna l’attrice Laverne Cox interpreta Cybill in questo film di commedia romantica. Guarda Cox e il resto del talentuoso cast nel trailer di Sai tenere un segreto qui di seguito.

La troupe di questo film è sicuramente degna di lode anche perché non è solo composta da Alla ricerca di SaraElise Duran, che funge da regista per il titolo, ma lo ha anche fatto Il gioco dell’odioè Peter Hutchings, che è il nostro scrittore. Con tutto questo talento a bordo, sembra che ti divertirai un mondo.

Cattura ogni secondo di Sai tenere un segreto streaming in questo momento solo su Netflix. Sarà sicuramente la tua prossima commedia romantica preferita!