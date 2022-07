Chi c’è nel film spagnolo di Netflix?

Vivere è vita è un film originale spagnolo in arrivo su Netflix negli Stati Uniti lunedì 18 luglio. Il film segue cinque amici che decidono di trascorrere la loro ultima estate insieme andando all’avventura per dare la caccia a un “fiore magico che realizza i desideri”.

Il film della durata di 1 ora e 49 minuti, diretto da Dani de la Torre, ha debuttato originariamente al Málaga Film Festival del 2021, dove ha attirato l’attenzione dei distributori Netflix. La sinossi ufficiale del film, tramite IMDb, recita:

“Estate 1985. Come ogni anno, Rodri (Adrián Baena) lascia la Catalogna e torna nella città galiziana dei suoi genitori per riunirsi con la sua banda. Tuttavia, quest’anno sarà diverso per lui e i suoi amici. I problemi del mondo reale iniziano ad apparire nelle loro vite, minacciando di allontanare il gruppo. Aggrappati all’amicizia che li unisce, i cinque amici hanno in programma di scappare la notte della vigilia di San Giovanni alla ricerca di un fiore magico che, secondo la leggenda, cresce in cima a una montagna e può realizzare i desideri.