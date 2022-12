Chi c’è nel film Netflix? (Trasmissione completa)

I nuotatori è stato rilasciato su Netflix il 23 novembre 2022. Il lungometraggio racconta la vera storia ispiratrice delle sorelle Yusra e Sara Mardini che sono fuggite dalla Siria devastata dalla guerra per l’Europa nella speranza di realizzare i sogni di Yusra di competere alle Olimpiadi.

Regia di Sally El Hosaini (Mio fratello il diavolo, Babilonia, e La quinta ciotola), il film è un dramma biografico che descrive le difficoltà che incontrano i rifugiati stranieri, nonché la passione e la determinazione dell’ambizione di un giovane atleta di avere successo contro ogni previsione.

La sinossi ufficiale del film, secondo Tudum, recita:

“Due sorelle siriane fuggono dalla loro casa devastata dalla guerra a Damasco, nuotano per ore nei mari agitati del Mediterraneo per raggiungere la Grecia come richiedenti asilo prima di andare a competere ai Giochi Olimpici di Rio”.