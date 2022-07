Chi c’è nel film Netflix Do Revenge?

Se Fai vendetta non è il film Netflix che stai aspettando disperatamente di apparire sui tuoi schermi, poi siediti, rilassati e goditi il ​​nostro piccolo discorso perché siamo qui per dirti perché il cast da solo è abbastanza forte da far uscire questa estate 2022 il parlare della città per mesi.

Come forse avrai sentito, i protagonisti principali del film sono Cose più strane star Maya Hawke e Riverdale l’attrice Camila Mendes. Queste due icone interpreteranno i ruoli di Eleanor e Drea, due individui che non si fermeranno davanti a nulla per vendicarsi dei loro bulli.

Per avere una comprensione più profonda dei personaggi che interpreteranno Hawke e Mendes, vedere Fai vendettala sinossi ufficiale di Netflix tramite Netflix Media Center di seguito:

Dopo un incontro clandestino carino, Drea (Alpha, fallita ragazza) ed Eleanor (beta, nuova ragazza alternativa) si uniscono per inseguirsi a vicenda. Do Revenge è una commedia oscura sovvertita in stile hitchcockiano con le protagoniste più spaventose di tutte: le ragazze adolescenti.

Ti piace quello che leggi? Continua a leggere perché insieme a Hawke e Mendes ci sono personaggi ancora più intriganti interpretati da alcune delle tue star preferite!

Lancia la vendetta

Mendes e Hawke non sono gli unici reali di Netflix in questo cast perché, secondo Netflix Media Center, Banche Esterne l’attore Jonathan “JD” Daviss interpreta il ruolo di Elliot in questo titolo, mentre Ciao, arrivederci e tutto il resto l’attrice Talia Ryder è Gabbi.

Oltre a Daviss e Ryder, il cast di Fai vendetta caratteristiche:

Alisha Boe come Tara

Rish Shah come Russ

Maia Reficco come Montana

Paris Berelc nel ruolo di Meghan

Ava Capri come Clarissa

Austin Abrams nel ruolo di Max

Eliza Bennett come Jessica

Ultimo, ma non per importanza, Game of Thrones l’attrice Sophie Turner interpreterà il ruolo di Erica.

Possiamo ringraziare Jennifer Kaytin Robinson, autrice di Thor: Amore e tuono, per essere il regista e la mente dietro questo film. Possiamo fare lo stesso anche per Celeste Ballard, Anthony Bregman e il cantante degli HAIM Este Haim, che servono rispettivamente come sceneggiatore, produttore e compositore di questo pezzo.

Proprio come abbiamo detto prima, il cast e la troupe di questo film sono tutte forze da non sottovalutare! Ora che (si spera) ti abbiamo coinvolto, assicurati di controllare di nuovo con noi per saperne di più sugli aggiornamenti di Netflix Fai vendetta.