Chi c’è nel film Netflix di Kevin James?

Home Team (LR) Jacob Perez come Marcos, Taylor Lautner come Troy Lambert, Christopher Farrar come Jason, Kevin James come Sean Payton, Gary Valentine come Mitch Bizone, Manny Magnus come Harlan, Tait Blum come Connor. Cr. Scott Yamano/Netflix

Squadra di casa con Kevin James arriverà su Netflix il 28 gennaio e non vorrai perderti questo film comico! Non solo il film ha una trama avvincente, ma anche un cast di individui incredibilmente talentuosi.

Il film commedia è ispirato a eventi reali. Segue l’ex allenatore dei New Orleans Saints Sean Payton (Kevin James) dopo essere stato sospeso dalla NFL per il suo presunto coinvolgimento nello scandalo delle taglie dei New Orleans Saints. Durante la squalifica, Payton torna a casa per allenare la squadra di football del figlio di 12 anni.

Squadra di casa è stato diretto da Charles e Daniel Kinnane da una sceneggiatura scritta da Chris Titone e Keith Blum. Con Kevin James alla guida del cast, puoi aspettarti che questo film Netflix sia esilarante e divertente! E non è l’unico attore che sarai felice di vedere nel film.

Continua a leggere per vedere il cast completo Squadra di casa.

Cast della squadra di casa

Come accennato in precedenza, Kevin James guida il cast nei panni del protagonista, Sean Payton. Tait Blum interpreterà Connor Payton, il figlio di Sean Payton. I ruoli degli altri membri del cast non sono stati divulgati.

Di seguito l’elenco completo del cast del nuovo film:

Kevin James nel ruolo di Sean Payton

Taylor Lautner

Rob Schneider

Jackie Sandler

Gary Valentino

Maxwell Simkins

Tait Blum nel ruolo di Connor Payton

Liam Kyle

Jacob Perez

Bryant Tardy

Manny Magnus

Cristoforo Farrar

Marca Mastrov

Isaia Mustafa

Ashley D. Kelley

Cristoforo Titone

Lavell Crawford

Allen nascosto

Anthony L. Fernandez

Jared Sandler

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per dare un’occhiata a ciò che vedrai nella commedia in uscita!

Dopo aver visto il trailer, ti ritroverai a ridere molto durante il film, ma ci saranno anche momenti emotivi in ​​cui vorrai solo vedere Sean Payton riconnettersi con suo figlio.

Squadra di casa debutterà su Netflix il 28 gennaio alle 00:00 PT/3:00 ET. Chi sarà il tuo compagno di cinema?