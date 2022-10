Chi c’è nel film Netflix di Joel Edgerton?

Il 19 ottobre, Netflix ha aggiunto un altro film thriller alla sua piattaforma chiamata Lo straniero. Ha come protagonista Joel Edgerton nel ruolo principale e include molti altri meravigliosi attori. Quindi, se stai cercando qualcosa da guardare che sia oscuro e pieno di suspense, Lo straniero è il film che fa per te!

È basato sul libro di Kate Kyriacou The Sting: l’operazione sotto copertura che ha catturato l’assassino di Daniel Morcombe ed è ispirato allo straziante e tragico caso di vero crimine del rapimento e dell’omicidio di un ragazzo di 13 anni, Daniel Morcombe.

La storia del film segue un agente sotto copertura mentre fa amicizia con un sospetto assassino in un caso irrisolto di una persona scomparsa per guadagnarsi la sua fiducia e convincerlo a confessare il crimine.

Se sei curioso di sapere di chi fa parte Lo straniero cast, ti abbiamo coperto! Continua a leggere perché abbiamo condiviso la lista del cast proprio qui sotto!

Il cast di The Stranger di Netflix

Come accennato in precedenza, il candidato al Golden Globe Joel Edgerton interpreta il protagonista di nome Mark. Edgerton è meglio conosciuto per il suo ruolo di Owen Lars in The Guerre stellari film Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni e Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. Ha avuto anche ruoli nei film Re Artù, Zero Dark Trenta, Il grande Gatsby, Messa Nera, Amorevole e Luminosa.

Il vincitore del premio BAFTA Sean Harris recita al fianco di Edgerton e interpreta il ruolo di Henry Teague, il sospetto assassino. Potresti riconoscere Harris dai suoi altri ruoli nei film Prometeo, Missione: Impossibile – Rogue Nation, Missione: Impossibile – Fallout, Il Re, Spencer e Il Cavaliere Verde.

Ecco l’elenco del cast tramite IMDb di seguito:

Joel Edgerton nel ruolo di Mark

Sean Harris nel ruolo di Henry Teague

Ewen Leslie nel ruolo di Milliken

Steve Mouzakis nel ruolo di Paul

Jada Alberts nel ruolo del detective Rylett

Brendan Cooney nel ruolo del detective vittoriano anziano

Mike Foenander nel ruolo di Heavy Man

Alan Dukes come John

Matthew Sunderland come controllore/addetto alle pulizie

Jeff Lang nel ruolo di Milliken Offsider

Fletcher Humphrys nel ruolo del detective Ikin

Peta Shannon nel ruolo del detective E

Dai un’occhiata all’avvincente trailer ufficiale!

Guardare Lo straniero streaming in questo momento solo su Netflix.