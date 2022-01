Chi c’è nel film Netflix di Alyssa Milano?

Sfacciato. (LR) Sam Page come Ed, Matthew Finlan come Jerald, Malachi Weir come Ben, Lossen Chambers come Stacey, Alyssa Milano come Grace in Brazen. Cr. Sergei Bachlakov/Netflix © 2021

Cast delle risorse umane: chi c’è nello spinoff Big Mouth? di Cristallo Giorgio

Aggiornamenti sulla data di rilascio di Red Notice 2, cast, sinossi, spoiler e altro di Bryce Olin

Sfacciato sta finalmente arrivando su Netflix e non potremmo essere più entusiasti di vedere questa nuova versione!

Il film, basato sul romanzo di Nora Roberts, ha attirato l’attenzione del pubblico ovunque. Il nuovo film non solo ha una premessa intrigante su un’autrice amante del mistero che cerca di risolvere il mistero dell’omicidio di sua sorella, ma ha anche un cast stellare le cui interpretazioni sono fuori dal mondo e sicuramente rende questo film già agghiacciante ancora più capello. alzando.

Chi sono le persone in questo film in uscita? Di seguito ti diciamo tutto da sapere.

Elenco cast sfacciato

A partire dal Il tipo audace l’attore Sam Page che interpreta Ed nel film Miliardi attore Malachi Weir che interpreta Ben, il cast di Sfacciato è come segue:

Colleen Wheeler nel ruolo del senatore Baxter

Lossen Chambers nel ruolo di Stacey White

Matthew Finlan nel ruolo di Jerald Baxter

Barry W. Levy nel ruolo di Paul Morgan

Aaron Paul Stewart nel ruolo di Billy

Jack Armstrong nel ruolo di Richie

Leslie Kwan nel ruolo della scientifica

Michael Q. Adams come sacerdote

E, ultimo ma non meno importante Insaziabile l’attrice Alyssa Milano interpreta Grace nel prossimo titolo Netflix. Guarda Milano e il resto di questo cast di talento nel Sfacciato trailer ufficiale in basso.

Oltre a questo cast, la troupe per Sfacciato è anche degno di lode in quanto include fiume vergine la regista Monika Mitchell insieme a Suzette Couture e Donald Martin, che sono i nostri sceneggiatori di questo film.

Che tu stia sintonizzandoti per Alyssa Milano, desideri un nuovo attore di cui essere fan o desideri vedere più lavori di Monika Mitchell, questo film non è sicuramente quello che vorrai perdere.

Non dimenticare di guardare ogni minuto di Sfacciato streaming domani, 13 gennaio 2022 solo su Netflix!