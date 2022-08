Chi c’è nel film Netflix?

CINA – 14/05/2022: In questa illustrazione fotografica, sullo schermo di uno smartphone viene visualizzato il logo Netflix. (Photo Illustration by Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Azzeccato! stagione 7 e altri programmi di cucina e cibo Netflix in arrivo nel 2022 da Mads Lennon

Finalmente è arrivato! Fullmetal Alchemist La vendetta di Scar (o Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushusha Scar come è noto in Giappone) è ufficialmente disponibile per lo streaming su Netflix.

Il Alchimista Fullmetal Il franchise è una delle serie anime fantasy di fantascienza più popolari di tutti i tempi, ma gli adattamenti live-action sono stati venerati anche in tutto il mondo.

Fullmetal Alchemist La vendetta di Scar, il sequel dell’adattamento live-action del 2017, è diretto da Fumihko Sori. Se sei curioso di sapere chi del cast originale reciterà nel nuovo film e chi si è anche unito al cast, ti abbiamo coperto! Di seguito troverai l’elenco completo degli attori associati al secondo film.

Cast di Fullmetal Alchemist La vendetta di Scar:

Come previsto, il cast principale del film del 2017 ha ripreso i propri ruoli per il sequel. La sinossi ufficiale del film, tramite IMDb, recita:

“Quando una figura misteriosa inizia a prendere di mira gli Alchimisti di Stato per i loro peccati contro Dio, l’Alchimista Edward Elric e suo fratello Alphonse sono più vulnerabili, nel frattempo gli omuncoli iniziano a svelarsi ancora una volta”.

Quindi vedrai i fratelli Elric, Tsubasa Honda nei panni di Winry Rockbell, Dean Fujioka nei panni di Roy Mustang e molti altri tornare, oltre all’aggiunta di un nuovo avversario, Scar. Dai un’occhiata all’elenco completo del cast per il sequel qui sotto!