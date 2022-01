Chi c’è nel film horror di Netflix?

LA BESTIA (da sinistra a destra) ASIER FLORES come DIEGO in LA BESTIA. Cr. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX © 2021

Il film horror spagnolo di Netflix, La terra desolata, è sicuramente un film che ci fa venire i brividi! Ambientato nella Spagna del 19° secolo, il film vede le vite di una piccola famiglia, “isolata dal resto della società” tormentate da una creatura terrificante.

Il film segue Lucía (Inma Cuesta) e suo figlio Diago (Asier Flores) che vivono lontano dal resto della società in una zona desolata dove non c’è quasi vita. Il nucleo familiare madre e figlio non socializza quasi mai con gli altri, invece dipendono l’uno dall’altro e inizialmente hanno sviluppato un’esistenza pacifica nella natura, ma l’improvvisa comparsa di una “creatura misteriosa e violenta” che inizia a perseguitare la loro casetta, mette a dura prova il loro rapporto alla prova. Riusciranno a sopravvivere agli orrori della bestia? Dovrai guardare per scoprirlo!

Se sei interessato a conoscere il cast del nuovo film horror di Netflix, di seguito scoprirai per cosa sono più conosciuti, senza ulteriori indugi, ecco il cast di La terra desolata.

Il cast di Wasteland

La terra desolata è un film, diretto da David Casademunt, che è stato girato durante la pandemia, quindi il cast del film era limitato. Secondo IMDb, il cast del film horror spagnolo di Netflix include solo cinque persone.

Guarda il trailer agghiacciante di La terra desolata qui di seguito

La terra desolata è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix.