Chi c’è nel film drammatico di Netflix?

Ci stiamo avvicinando Blues di un jazzista data di uscita e difficilmente può contenere la nostra eccitazione! È il progetto della passione di Tyler Perry a cui sta lavorando da molto tempo e, tra pochi giorni, tutti potranno finalmente vederlo. Per prepararci alla sua uscita, abbiamo condiviso l’elenco del cast, così saprai chi puoi aspettarti di vedere nel film.

Blues di un jazzista è un film originale Netflix scritto, prodotto e diretto dal genio creativo Tyler Perry. In realtà, la sceneggiatura del film era la prima che Perry avesse mai scritto. Se non hai familiarità con Perry, è meglio conosciuto per la sua interpretazione del personaggio spiritoso, intelligente e allo stesso tempo amorevole, Madea. È anche noto per i suoi spettacoli e film Casa di Payne, Incontra i marroni, Diario di una donna nera pazza, Perché mi sono sposato?, Buone azioni, Una caduta dalla grazia e Un ritorno a casa Madea.

Ambientato negli anni ’40 nel profondo sud, Blues di un jazzista racconta una storia d’amore proibita tra due amanti sfortunati. La storia inizia con l’incontro iniziale della coppia da adolescenti e si estende per oltre 40 anni.

Allora, chi c’è nel cast del film drammatico? Di seguito, troverai l’elenco completo del cast principale.

Un cast di blues da jazzista

Joshua Boone e Solea Pfeiffer recitano nei ruoli principali di Bayou e LeAnne nel film. Entrambi sono abbastanza nuovi per l’industria dell’intrattenimento. Boone è noto per i suoi ruoli in Law & Order: Unità vittime speciali, Sette secondi, Precoce e Ruote. Pfeiffer è meglio conosciuta per il ruolo di Eliza Hamilton nell’acclamato musical Hamilton. Ha anche avuto piccoli ruoli in programmi TV Frena il tuo entusiasmo, Scandalo e La buona battaglia.

Ecco la lista del cast qui sotto:

Joshua Boone nel ruolo di Bayou

Solea Pfeiffer nel ruolo di LeAnne

Amirah Vann nel ruolo di Mama/Hattie May

Ryan Eggold nel ruolo di Ira

Austin Scott nel ruolo di Willie Earl

Brad Benedict nel ruolo dello sceriffo Jackson

Milauna Jemai Jackson nel ruolo di Citsy

Corey Champagne come LeRoy

Lana Young nel ruolo di Ethel

Brent Antonello

Kario Marcel

Elliot Holden

Dai un’occhiata al trailer per prepararti all’uscita del film!

Assicurati di controllare Blues di un jazzista in arrivo su Netflix il 23 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET.