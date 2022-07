Chi c’è nel film di Netflix Ricorrenza?

Il 27 luglio Netflix rilascerà un nuovo film thriller intitolato Pipa e sicuramente ti terrà sul bordo del tuo sedile e ti mangerà le unghie mentre lo guardi. È il terzo e ultimo film di una serie di film composta da altri due film intitolati Perdida e Intuizione. Se hai visto i primi due film, vorrai guardarli Pipa per vedere come tutto finisce.

Pipaaltrimenti noto come Ricorrenza, è un film originale Netflix argentino diretto da Alejandro Montiel da una sceneggiatura co-scritta da Montiel, Florencia Etcheves e Mili Roque Pitt. FAM Contenidos ha prodotto il film con Pitt e Alejandro Cacetta che hanno firmato come produttori esecutivi.

La storia segue l’ex poliziotto Pipa, anni dopo essersi trasferita in una remota città chiamata La Quebrada nel nord dell’Argentina per la pace e l’opportunità di ricominciare da capo. Ma una volta che un’adolescente muore in una tragica morte, Pipa rimane coinvolta in un caso di omicidio e viene trascinata indietro nel mondo oscuro da cui pensava di essere fuggita.

Se Pipa sembra qualcosa che ti piacerebbe guardare, quindi devi sapere chi c’è nel cast. Continua a leggere per scoprire chi puoi aspettarti di vedere nel film thriller.

Pipa cast

Luisana Lopilato riprende il ruolo di Manuela Pipa Pelari, la protagonista del film. Potresti riconoscere Lopilato dai suoi ruoli in Chiquititas: Rincón de luz, Via del Ribelle, Casados ​​con hijos e Nafta Super.

Ecco la lista del cast proprio qui sotto:

Luisana Lopilato nel ruolo di Pipa

Mauricio Paniagua nel ruolo di Rufino

Inés Estévez come Etelvina

Ariel Staltari nel ruolo di Ronaldo Mellino

Paulina Garcia come Alicia

Malena Narvay come Mecca

Aquiles Casabella nel ruolo di Cruz

Benjamin Del Cerro come Tobias

Santiago Artemis come Perez

Ivonne Quispe nel ruolo di Luna

Mercedes Burgos come

Javier Flores come Marquez

Daniel Cabot come Garcia

Victor Lopez nel ruolo di Luis Paredes

Laura Gonzalez nel ruolo di Sami

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per un’anteprima!

Pipa arriverà su Netflix il 27 luglio alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il thriller misterioso?