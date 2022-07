Chi c’è nel film dell’orrore?

SPAGNA – 13/10/2021: In questa illustrazione fotografica un logo Netflix visualizzato su uno smartphone sopra la tastiera di un computer. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

A che ora arriva The Wretched su Netflix? di Stefani Munro

Potresti aver già sentito, ma I miserabili arriverà su Netflix domenica 31 luglio. Il film è un film horror giallo diretto dai fratelli Brett e Drew T. Pierce, inizialmente uscito nelle sale nel 2020.

Alla sua uscita, il film ha tenuto sorprendentemente il primo posto al cinema in Nord America per cinque settimane a maggio 2020, il che significa che ci aspetta una sorpresa spettrale con quest’ultima aggiunta alla vasta libreria di film e spettacoli del gigante dello streaming.

Secondo il breve logline del film, tramite IMDb, I miserabili segue “un adolescente ribelle, alle prese con l’imminente divorzio dei suoi genitori, affronta una strega millenaria, che vive sotto la pelle e si atteggia alla donna della porta accanto”.

Se sei curioso di sapere chi è chi nel film prima della sua uscita domenicale, dai un’occhiata all’elenco completo del cast qui sotto!

The Wretched cast: Gli attori del film horror

Il film horror diretto da Brett e Drew T. Pierce ha mostrato i talenti recitativi di diversi attori che probabilmente hai incontrato in passato. Mentre il protagonista è interpretato dall’ormai 23enne John-Paul Howard, l’elenco completo degli attori, fornito da IMDb, e i ruoli in cui interpretano I miserabili è come segue:

Fai clic sull’individuo per essere indirizzato alla sua pagina IMDb ufficiale, dove puoi controllare la sua filmografia completa!