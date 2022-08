Chi c’è nel film d’azione di Netflix?

Il 5 agosto, Netflix rilascerà un film d’azione intitolato Carter. Con la sua premessa entusiasmante e il cast famoso, sarà sicuramente ciò di cui tutti parleranno una volta che cadrà!

Carter è un film originale Netflix in uscita diretto da Jung Byung-gil da una sceneggiatura scritta dallo stesso Jung Byung-gil e da Jung Byeong-sik.

Parla di un agente di nome Carter che si risveglia senza ricordi del suo passato e un misterioso dispositivo impiantato nel suo orecchio. Improvvisamente, viene coinvolto in un’operazione di salvataggio di ostaggi con una voce di donna che lo dirige attraverso il dispositivo. Ma come farà Carter a portare a termine la sua missione con la CIA e un colpo di stato nordcoreano alle calcagna? Immagino che lo scopriremo quando il film uscirà su Netflix il 5 agosto.

Quindi chi puoi aspettarti di vedere nel film d’azione? Abbiamo condiviso l’elenco del cast in basso!

Il cast di Carter

Joo Won interpreta il ruolo di Carter, il protagonista del film. Potresti riconoscere Joo Won dai suoi ruoli nella serie televisiva sudcoreana Maschera nuziale, Buon dottore, Yong-pal, La mia ragazza impertinente e Alice.

Ecco la lista del cast qui sotto:

Joo ha vinto come Carter

Camilla Belle come Agnese

Lee Sung-jae nel ruolo di Kim Jong-hyuk

Jeong So-ri

Kim Bo-min nel ruolo di Jung Ha-na

Jung Jae-young nel ruolo del dottor Jung Byung-ho

Jung Hae-kyun

Andreas Fronk come agente della CIA

Guida dei genitori di Carter e classificazione in base all’età

È classificato TV-MA, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Gli è stata assegnata questa valutazione a causa del linguaggio forte usato dai personaggi, della violenza, della nudità, del sangue e del fumo. Ti consigliamo di guardare questo film quando hai tempo per te stesso o quando i bambini sono nascosti e pronti per andare a letto.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale ricco di azione qui sotto!

Preparati perché Carter sta arrivando velocemente con la sua uscita su Netflix il 5 agosto alle 12:00 PT/3:00 ET!