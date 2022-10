LOS ANGELES, CALIFORNIA – 21 FEBBRAIO: Gerard Butler partecipa all’Hollywood For Science Gala 2019 presso la residenza privata il 21 febbraio 2019 a Los Angeles, California. (Foto di Kevin Winter/Getty Images)

Ultimo visto vivo interpretato da Gerard Butler, è uscito la scorsa estate nelle sale il 3 giugno 2022. Ma la sua recente aggiunta a Netflix ha portato il film a un nuovo pubblico e sembra che gli spettatori del servizio di streaming si stiano godendo. Il film è al quarto posto nella lista dei 10 migliori film negli Stati Uniti dello streamer a partire dal 12 ottobre.

Il thriller d’azione è diretto da Brian Goodman, con una sceneggiatura del produttore Marc Frydman. Butler è anche produttore del progetto insieme a Taylor Conrod, Brian Pitt, Bob Shapiro, David Shojai e Alan Siegel.

Il film è stato aggiunto a Netflix il 1 ottobre e sta già andando bene con i numeri di spettatori. Quindi, a parte Butler che guida il film, chi altro recita nella produzione? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Cast di Last Seen Alive: chi c’è nel film d’azione di Gerard Butler?

Gerard Butler nel ruolo di Will Spann

Jaimie Alexander nel ruolo di Lisa Spann, la moglie di Will

Russell Hornsby nel ruolo del detective Paterson

Ethan Embry nel ruolo di Pete “Knuckles” Daniels

Michael Irby come Oscar

Cindy Hogan nel ruolo di Anna Adams

Bruce Altman nel ruolo di Barry Adams

Jordan Salloum nel ruolo di Peter

Ultimo visto vivo è incentrato su Will Spann (Butler), che porta sua moglie Lisa (Alexander) a stare con i suoi genitori poiché i due si sono separati di recente. Durante il viaggio, i due si fermano brevemente a una stazione di servizio. È lì che sua moglie scompare improvvisamente, essendo scomparsa senza alcuna spiegazione. Will si rivolge alla polizia per chiedere aiuto, ma diventa il loro principale sospettato della scomparsa. La sua soluzione? Andare in fuga, che lo porta lungo un sentiero oscuro mentre prende in mano la legge.

Hai già visto il film? Cosa ne pensi del thriller d’azione? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Ultimo visto vivo è ora in streaming su Netflix.