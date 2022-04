Chi c’è nel film d’animazione Netflix?

Il drago di mio padrebasato sull’omonimo romanzo del 1948, è un film d’animazione in arrivo su Netflix nel prossimo futuro.

Il titolo in uscita è destinato a essere apprezzato dal pubblico di tutte le età grazie alla sua storia di formazione stimolante che segue la vita di un ragazzo di nome Elmer che fa di tutto per salvare un drago e trovare la posizione della terra famosa , Isola selvaggia. Ma è anche programmato per essere un ottimo orologio grazie alle molte lezioni di vita che insegnerà, come l’importanza di non perdere mai la tua meraviglia infantile e come essere coraggiosi anche se la strada davanti a te sembra insidiosa.

Se la storia del film non è stata abbastanza per coinvolgerti, aspetta di sapere quali attori appariranno nel film Netflix.

Il cast del drago di mio padre

Rapporti di scadenza Cose più strane l’attore Gaten Matarazzo apparirà nel film insieme a Jacob Tremblay, Golshifteh Farahani, Dianne Wiest, Rita Moreno, Judy Greer, Alan Cumming, Chris O’Dowd e Il fine settimana lontano attrice Leighton Meester.

adultoAnche Yara Shahidi è presente in questo film, così come Jackie Earle Haley, Mary Kay Place, Spence Moore II, Adam Brody, Maggie Lincoln, Jack Smith, Charlyne Yi, Ian McShane e l’attrice vincitrice di un Oscar Whoopi Goldberg.

Una prima immagine del prossimo progetto di Goldberg e dei suoi colleghi co-protagonisti tramite @NetflixUK è sotto.

Un trailer per questo film non è stato rilasciato né la data di uscita ufficiale del titolo. Tuttavia, una volta che avremo queste informazioni, saremo sicuri di aggiornarti. Fino ad allora, vai su Netflix per iniziare a guardare un sacco di fantastici film d’animazione con i tuoi più piccoli.

Non vedi l’ora Il drago di mio padre? Quali sono alcuni dei tuoi film d’animazione preferiti su Netflix?