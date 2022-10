Chi c’è nel cast principale della stagione 19?

Questo autunno, Grey’s Anatomy la stagione 19 estende la serie della ABC come il dramma medico americano più longevo della televisione. Dopo 400 episodi, la serie rimane una delle migliori attrattive e un successo tra i fan che sono stati lì dall’inizio o si sono lanciati tramite un binge-watch Netflix.

Durante i quasi due decenni della serie, il cast è cambiato parecchio. Star come Patrick Dempsey, Katherine Heigl e Sandra Oh hanno lanciato la serie insieme a Ellen Pompeo, che è rimasta la protagonista dello spettacolo sin dal primo episodio.

Insieme a Pompeo, Grey’s Anatomy la stagione 19 conterrà altri due membri del cast che sono stati con lo spettacolo dalla prima stagione: Chandra Wilson e James Pickens Jr. Molti dei membri del cast sono stati con la serie per più stagioni.

Tuttavia, prima della premiere della stagione 19 questo autunno, la ABC ha annunciato una manciata di volti nuovi che i fan vedranno in giro per il Grey-Sloan Memorial Hospital. Scopri chi è nel cast principale, chi è ricorrente e chi è nuovo, con gli aggiornamenti che portano alla premiere!

Grey’s Anatomy: cast della 19a stagione

In un’altra stagione storica, il Grey’s Anatomy il cast della stagione 19 riporta ancora una volta una buona parte dei suoi volti familiari. La ABC ha consolidato chi è dentro e chi è fuori, e l’unico membro del cast della stagione 18 ha confermato di non tornare è Richard Flood nei panni del dottor Cormac Hayes.

Ecco il Grey’s Anatomy cast della stagione 19:

Ellen Pompeo nel ruolo della dottoressa Meredith Gray

Chandra Wilson nel ruolo della dottoressa Miranda Bailey

James Pickens Jr. nel ruolo del dottor Richard Webber

Kevin McKidd nel ruolo del dottor Owen Hunt

Caterina Scorsone nel ruolo della Dott.ssa Amelia Pastore

Camilla Luddington nel ruolo della dottoressa Jo Wilson

Kelly McCreary nel ruolo della dottoressa Maggie Pierce

Kim Raver nel ruolo del dottor Teddy Altman

Jake Borelli nel ruolo del dottor Levi Schmitt

Chris Carmack nel ruolo del dottor Atticus “Link” Lincoln

Anthony Hill nel ruolo del dottor Winston Ndugu

Mentre quelli sono i membri del cast nel cast principale, la stagione 19 presenterà anche molti soliti sospetti in ruoli ricorrenti, inclusi ma non limitati a:

Scott Speedman nel ruolo del dottor Nick Marsh

Alex Landi nel ruolo del dottor Nico Kim

Peter Gallagher nel ruolo del dottor David Hamilton

ER Fightmaster nel ruolo del dottor Kai Bartley

Jason George nel ruolo del dottor Ben Warren

Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery

Quando è Kate Walsh nella stagione 19 di Grey’s Anatomy?

Nella stagione 18, Kate Walsh ha ripreso il ruolo della dottoressa Addison Montgomery, apparsa nei primi giorni di Grey’s e sei stagioni dello spin-off Pratica privata. Il 7 settembre, Variety ha riferito che Walsh sarebbe tornato nella stagione 19, a partire dal terzo episodio della stagione.

Walsh fa il suo debutto nella stagione 19 nel terzo episodio della stagione, in onda giovedì 20 ottobre e intitolato “Let’s Talk About Sex”. Al momento della stesura di questo articolo, non è chiaro in quanti episodi della stagione 19 sarà presente Walsh, ma con un ruolo ricorrente, potremmo vederla per una buona manciata.

Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy?

Il 3 agosto, Deadline ha riferito che il ruolo di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Gray sarebbe stato ridotto Grey’s Anatomy stagione 19. Pompeo apparirà solo in otto episodi della prossima stagione, che dovrebbe avere 22 episodi. La star narrerà comunque ogni episodio e fungerà da produttore esecutivo.

L’enorme cambiamento nel ruolo sullo schermo di Ellen Pompeo è il primo per la serie. Mentre lei non se ne va grigio, il suo ruolo ridotto arriva sulla scia di Pompeo che affronta il suo primo non-Grey’s Anatomy ruolo in oltre un decennio. Lei guiderà quella di Hulu Orfano-serie limitata a tema e destreggiarsi tra le due serie. Al momento non è noto se la stagione 19 sarà l’ultima della serie o l’ultima per Pompeo.

Quando è Jesse Williams nella stagione 19 di Grey’s Anatomy?

Il 17 ottobre Grey’s Anatomy i fan hanno ricevuto una notizia incredibile! Un ex personaggio preferito e membro del cast farà un tanto atteso viaggio di ritorno al Grey Sloan Memorial. Il 17 ottobre, Deadline ha riferito che Jesse Williams sarà la guest star nella stagione 19.

Williams riprenderà il ruolo del dottor Jackson Avery nel quinto episodio della stagione 19, che andrà in onda giovedì 3 novembre. Anche l’episodio intitolato “When I Go to the Border” sarà diretto da Williams. Forse Grey’s i fan possono potenzialmente aspettarsi che Williams diriga altri episodi.

Dalla sua partenza nel finale della stagione 17, Jesse Williams è apparso nella commedia di Broadway Portami fuori, il film Paramount+ Quartier Generale Segreto, e la prossima commedia romantica Netflix Il tuo posto o il mio. Il suo ritorno di Grey sarà il quarto episodio della serie che ha diretto.

Grey’s Anatomy stagione 19 nuovi membri del cast

In vista della premiere della stagione 19 questo autunno, la ABC ha annunciato che una manciata di nuovi personaggi abituali della serie si uniranno alla serie iconica come personaggi nuovi di zecca. Potrebbero essere nuovi Grey’s Anatomy, ma hai sicuramente visto le loro facce prima:

Alexis Floyd nel ruolo di Simone Griffin

Niko Terho nel ruolo di Lucas Adams

Midori Francis come Mika Yasuda

Adelaide Kane nel ruolo di Jules Millin

Harry Shum Jr. nel ruolo di Daniel Kwan

Alessio Floyd ha avuto un ruolo ricorrente in Freeform’s Il tipo audace e ha avuto un ruolo importante nella serie limitata di Netflix Inventare Anna. Niko Terho recitato con compagni Grey’s membro del cast Jake Borelli nella commedia romantica di Freeform La cosa su Harry. Francesco Midori è apparso in titoli come Dash & Lily, La vita sessuale delle ragazze del college, e Aldilà del Partito. Adelaide Kane è stato il protagonista del dramma storico di The CW Regno ed è apparso negli spettacoli Teen Wolf, C’era una volta, nel buio, e Questi siamo noi. Harry Shum Jr. è noto per i suoi ruoli in Gioia e Cacciatori d’ombre.

Grey’s Anatomy la stagione 19 debutterà giovedì 6 ottobre alle 9/8c su ABC. Guarda la stagione 1-18 ora su Netflix.