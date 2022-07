Chi c’è dentro e chi è fuori nella stagione 4 di Sex Education? (aggiornamenti del cast)

Se ci dicessi un anno fa che ce n’erano molti Educazione sessuale i membri del cast hanno confermato di NON tornare nella prossima quarta stagione, ti avremmo chiamato bugiardo. Ma ora che inizia a sembrare che le cose non stiano andando troppo bene Educazione sessuale stagione 4, è quasi impossibile non ammettere che la lista del cast sembra un po’… più piccola.

Morire di rimanere al corrente? Quindi continua a leggere in modo che possiamo informarti su chi è dentro e chi è fuori Educazione sessuale stagione 4.

Cast di ritorno della quarta stagione di Sex Education

Per la maggior parte, possiamo dire con una certa certezza che Asa Butterfield tornerà a interpretare Otis Milburn nella prossima stagione. Dopotutto, lo spettacolo è fortemente incentrato sul suo personaggio e la terza stagione non si è conclusa in un modo che indica che la sua storia è finita.

Inoltre, ci aspettiamo La coronaGillian Anderson, che interpreta il dottor Jean Milburn, tornerà in qualche modo. Anderson è abbastanza impegnato fuori Educazione sessuale con altri ruoli, tra cui White Bird: una storia meravigliosa e L’occhio azzurro pallidoquindi per ora sarebbe sicuro astenersi dall’aspettare che il suo personaggio fosse in ogni episodio della quarta stagione.

Anche Ncuti Gatwa è prenotato e impegnato, dato che questo straordinario attore apparirà in tonnellate di titoli emozionanti come Dottor chi come Il Dottore e l’attesissimo film di Greta Gerwig, Barbie. Se Gatwa non tornerà nei panni del migliore amico di Otis Millburn, Eric Effiong, a causa di conflitti di programmazione, lo capiremo, ma, ragazzo, saremo sventrati.

Ecco alcuni altri membri del cast a cui possiamo dire con una certa sicurezza che torneranno Educazione sessuale stagione 4:

Connor Swindells nel ruolo di Adam Groff

Aimee Lou Wood nel ruolo di Aimee Gibbs

Kedar Williams-Stirling nel ruolo di Jackson Marchetti

Chinenye Ezeudu come Viv

Mimi Keene nel ruolo di Ruby

Mikael Persbrandt nel ruolo di Jakob Nyman

Alistair Petrie nel ruolo di Michael Groff

Chanel Kular nel ruolo di Anwar

Dua Saleh nel ruolo di Cal

Speriamo di poter aggiungere più persone a questo elenco in futuro.

I membri del cast della quarta stagione di Sex Education stanno lasciando il cast

Tutte le cose belle devono finire, e per tre talentuosi Educazione sessuale OG, questo detto si rivela vero.

All’inizio di quest’anno, Simone Ashley ha confermato che non avrebbe ripreso il ruolo di Olivia Hanan nella prossima stagione dopo il suo ruolo da protagonista di Lady Kate Sharma in Bridgerton.

“Penso che il mio tempo sia finito [the show] è giunto al termine”, ha detto Ashley a Glamour. “È molto triste perché li amo tutti così tanto.”

Lasciando anche il Educazione sessuale il gruppo è Tanya Reynolds, che interpreta Lily Iglehart, e il partner sullo schermo di Iglehart, Ola Nyman, interpretato da Patricia Allison. In un’intervista con Captial Xtra, Allison ci ha dato la triste notizia.

“Ho assolutamente adorato essere su Educazione sessuale così, così tanto”, ha espresso Allison. “Ma sfortunatamente, non mi unirò alla squadra per la stagione 4. Mi dispiace così tanto doverlo dire a voi ragazzi. Ma si sono presentate altre opportunità. Lo faccio da tre anni e l’ho amato davvero così tanto”.

Anche Emma Mackey lascia Sex Education?

Con la partenza apparentemente definitiva di Maeve Wiley alla fine della quarta stagione, i fan erano curiosi di sapere se l’attrice inglese Emma Mackey tornerà ancora una volta per interpretare Wiley. Anche se non siamo ancora del tutto sicuri di quale sia la risposta a questa domanda, prevediamo che Mackey potrebbe essere ancora un altro dei tanti membri del cast che non riprenderanno il loro ruolo nella prossima puntata poiché è anche molto impegnata con altri progetti. Dovremo aspettare ancora un po’ per saperlo con certezza, però.

Le uscite confermate di Ashley, Reynolds e Allison potrebbero segnare l’inizio di una nuova era di Educazione sessuale, ma, proprio come i fan, speriamo di non dover dire addio a nessun altro personaggio. Almeno, non fino a quando le rispettive storie non si saranno concluse.

Come Educazione sessuale la stagione 4 si avvicina, siamo sicuri che riceveremo ancora più aggiornamenti sul cast. Fino ad allora, assicurati di trasmettere in streaming tutte e tre le stagioni dello spettacolo su Netflix e assicurati anche di mostrare un po’ d’amore ai membri del cast in partenza guardando tutti i loro progetti imminenti!