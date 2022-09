Niente dura per sempre, ma alcune cose possono sicuramente andare avanti per molto tempo…

Quando si tratta di programmi TV, è raro che uno dei tuoi preferiti finisca, ma dopo una corsa impressionante i pensieri spesso si rivolgono al potenziale punto finale. Ahimè, questo è il caso di Chesapeake Shores negli ultimi tempi.

Sviluppato da John Tinker e Nancey Silvers, è stato presentato in anteprima nel 2016 ed è basato sull’omonima serie di romanzi di Sherryl Woods.

Il pubblico si è affezionato ai personaggi piuttosto rapidamente e ha avuto la fortuna di vederlo costantemente rinnovato nel corso degli anni.

L’ultima stagione ha iniziato ad arrivare sugli schermi nell’agosto 2022, ma la stagione 7 di Chesapeake Shores è in arrivo?

Chesapeake Shores | Canale distintivo YouTube

Chesapeake Shores è stato rinnovato per la stagione 7?

No, nel marzo 2022 è stato annunciato che Chesapeake Shores si concluderà con la sua sesta e ultima stagione.

L’ultimo lotto di puntate è iniziato in anteprima domenica 14 agosto 2022.

TVLine riporta che Laurie Ferneau – SVP of Programming, Series di Hallmark – ha offerto una dichiarazione dopo l’annuncio ufficiale:

“Con un cast corale di prim’ordine e un team creativo, Chesapeake Shores ha condiviso storie che sono riconoscibili, toccanti e indimenticabili. Non vediamo l’ora di onorare il viaggio che gli spettatori hanno intrapreso con gli O’Brien con un’ultima stagione speciale”.

Con questo in mente, il pubblico può aspettarsi che la stagione in corso offra una chiusura e chiuda una serie di fili narrativi.

Quanti episodi nella sesta stagione di Chesapeake Shores?

La sesta stagione sarà composta da 10 episodi in totale.

Tenendo conto di ciò, il finale della serie sarà presentato in anteprima domenica 16 ottobre 2022, segnando la fine di un’era.

Inoltre, alcuni spettatori controlleranno gli ultimi episodi su Netflix, dove verranno presentati in anteprima il giorno dopo. Quindi, gli abbonati Netflix possono sintonizzarsi sul finale lunedì 17 ottobre 2022.

Il racconto dell’ancella | Stagione 5 | trailer BridTV 11259 Il racconto dell’ancella | Stagione 5 | trailer https://i.ytimg.com/vi/yHcHn5P252c/hqdefault.jpg 1096383 1096383 centro 13872

“C’è un po’ più di dramma in questo”

Finora è stata una stagione ricca di eventi e siamo stati sicuramente avvertiti.

Greyston Holt (che interpreta Jay Ross) ha già parlato con Survived the Shows e gli è stato chiesto di descrivere l’ultimo lotto di puntate in sole tre parole.

“Allacciati, piccola”, disse. “[Laughs] In parole separate, che ne dici di… Vivi, ridi, ama. No, c’è un po’ più di dramma in questo. Voglio dire, il grande cliffhanger alla fine della scorsa stagione, è quello che tutti vogliono sapere. Non posso fartelo sapere, ma sì, direi ‘allacciati le cinture, piccola'”.

Mostra tutto

In altre notizie, Cobra Kai ha vinto o è stato nominato per gli Emmy Awards?