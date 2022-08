Cheek Bones può farti avere un ruolo negli adattamenti DC? Questo è esattamente ciò che hanno fatto Tom Sturridge e Robert Pattinson

I fan stanno notando una strana ossessione che DC ha con zigomi. Innanzitutto, abbiamo visto come Robert Pattinson è diventato il Cavaliere Oscuro da un vampiro. Ora, vediamo la stessa transizione in Tom Sturridge. Per il ritratto di Morpheus, spesso noto come Dream, Tom ha ricevuto molto amore. Molti fan dicono che è stato creato per il ruolo.

Vediamo come le persone confrontano questa ossessione per gli zigomi della DC con il typecast che ci portano.

Perché Twitter sta impazzendo per il ruolo di Tom Sturridge e qual è il paragone con Robert Pattinson?

Sebbene entrare a far parte di un’enorme produzione Netflix sia stato un culmine della carriera per Tom Sturridge, interpretare un personaggio così apprezzato non è stato un compito facile. Il confronto con Robert Pattinson arriva dopo gli elogi che Pattinson ha ricevuto per il suo ruolo Il Batman. Quando la notizia è uscita per la prima volta, molte persone sono venute fuori e hanno detto che non sarebbe stato adatto per il ruolo. Tuttavia, ha dimostrato che tutti quelli che non credevano in lui avevano torto.

Venendo a Tom Sturridge; aveva bisogno di ritrarre l’essere cosmico nel modo più accurato possibile per soddisfare le aspettative dei fan. Parlando del suo ruolo, lui ha dichiarato: “Il sogno non ha carne su di lui, trema con un’energia che è solo tendine e muscoli.” Inoltre, ha spiegato nella stessa intervista come ha dovuto morire di fame per il ruolo.

Sebbene siano buoni amici nella vita e la loro traiettoria di carriera sia piuttosto diversa, entrambi hanno un’altra cosa in comune: gli zigomi alti. E sembra che la DC ami gli zigomi alti o almeno così dicono i fan e Netflix.

Hanno inventato gli zigomi. pic.twitter.com/7WhchoQMi7 — Netflix (@netflix) 11 agosto 2022

forse voi ragazzi non lo vedete ma sandman sembra edward pic.twitter.com/MbIcCiBlFN — | gli esseri umani odiano acc | Bon Jovi stan (@_zephyrlava_) 11 agosto 2022

E dieta estrema https://t.co/jaFdUdkSVp — gamegay36 (@gamegay36) 12 agosto 2022

Hanno inventato l’emo Boi — Pink Portrait manca a Mimì (@PinkPortrait) 11 agosto 2022

Dream vince questo round — Riven (@ladyriven) 11 agosto 2022

Ricordiamo tutti quando la DC ha deciso di scegliere Heath Ledger per il ruolo di Joker, nessuno credeva che potesse essere un Joker possibile perché è troppo dolce per il ruolo, ma ora ha un Oscar al suo nome. Questo è il tipo di metodo che la DC vede e anche se gli zigomi sono importanti, non pensiamo che sia l’unico motivo per cui questi attori di talento sono in DC ora.

GUARDA: Lo splendore inquietante di Mason Alexander Park AKA Desire da “The Sandman”

Tom Sturridge pensa di aver raggiunto le aspettative dei suoi fan?

Chiunque abbia visto il primo episodio di L’uomo di sabbia ti dirà quanto è bravo come attore. Riuscì nel suo obiettivo, apparendo in tutto e per tutto il malnutrito Morfeo rappresentato nei fumetti.

Discutendo della pressione che ha sentito con il Sunday Times, Tom ha dichiarato: “Ho sentito un livello spaventoso di responsabilità con Dream..”, questo mostra quanto fosse serio per il ruolo e ora i fan vedono il suo duro lavoro. Se vuoi trasmettere in streaming L’uomo di sabbiaora puoi andare su Netflix!

Il post Può Cheek Bones farti avere un ruolo negli adattamenti DC? Questo è esattamente ciò che Tom Sturridge e Robert Pattinson sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.