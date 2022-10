Checkout Ryan Reynolds essere un fan totale per il cantante che ha doppiato una canzone per “Free Guy”

Ragazzo libero interpretato da Ryan Reynolds era noto per la sua storia e le interpretazioni. La trama unica, in cui un ragazzo normale di un videogioco ribalta le carte in tavola e fa impazzire il pubblico, è stata incredibile. Nessuno ha mai pensato che un personaggio ignorato potesse cambiare la loro prospettiva. Tuttavia, c’è un’altra ragione dietro il successo del film: una canzone che era presente in esso. Un vecchio classico che è stato ripreso ancora una volta per questo film, rendendo tutte le persone nostalgiche. La canzone si chiama Fantasy ed è cantata dalla leggendaria cantante Mariah Carey.

Apparentemente, Ryan Reynolds è un grande fan del cantante 53enne. Stava sgorgando dalla sua canzone che era presente nel suo film.

Ryan Reynolds definisce la canzone “il motore del film”

Apparentemente, l’attore ha parecchie storie relative alla canzone. Uno di questi è quando Ryan Reynolds e Mariah hanno cercato di creare un TikTok con questa canzone. Ma l’attore 45enne ha commesso un errore e ha aggiunto una mossa inaspettata alla canzone. Questo fece sì che il cantante lo guardasse male e gli rivolse uno sguardo perplesso. Nonostante il caos, Ryan continua a esprimere quanto è grato al cantante e alla canzone.

Secondo lui, la canzone ha giocato un ruolo chiave nel migliorare la storia. Lo ha definito “fantastico” e “il motore del film”. Lo ha ammesso più volte che il coinvolgimento della canzone nel film è stato del tutto naturale.

L’attore ha detto a Variety che inizialmente stava andando con un’altra canzone chiamata Your Love di The Outfield. Questa canzone è stata un grande successo negli anni ’80 ed è davvero fantastica. Tuttavia, non corrispondeva alla scala che Ryan aveva in mente e, quindi, è stata respinta. Alla fine, si è imbattuto in Fantasy e ha ottenuto la canzone perfetta che corrispondeva alla sua immaginazione.

Tutto quello che doveva fare ora era convincere Mariah a farglielo recitare nel suo film. Mariah ha capito il compito ed è così che abbiamo potuto goderci questo capolavoro nella sua nuova forma.

Il film non è disponibile su Netflix in questo momento, ma se non ne hai mai abbastanza di Ryan Reynolds, puoi vederlo in un altro brillante ruolo in Il progetto Adam.

