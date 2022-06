Che tipo di auto è Debora di The Man from Toronto?

Per un film ricco di azione come L’uomo di Toronto, uno o due inseguimenti in macchina ad alto numero di ottani sono un ingrediente essenziale e il film di certo non delude.

Naturalmente, un sicario interpretato da Woody Harrelson ha bisogno di un’auto iconica e il film non delude, con lui che ha portato le sue ruote distintive, soprannominate Debora, per un giro in diverse occasioni durante il film.

Ma che tipo di auto è Debora in The Man from Toronto e quanto costa una nel 2022?

L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix BridTV 10169 L’Accademia degli Ombrelli | Rimorchio della terza stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/qM4Lzc5MXwY/hqdefault.jpg 1018485 1018485 centro 13872

L’uomo di Toronto è esploso su Netflix venerdì 24 giugno 2022.

Interpretata da Kevin Hart e Woody Harrelson, la commedia d’azione racconta l’improbabile storia di Teddy Jackson, un normale pasticcio la cui vita viene sconvolta quando viene erroneamente ritenuto l’assassino più letale del mondo.

Il caso di identità sbagliata porta Teddy a dover collaborare con il vero assassino, noto solo come The Man from Toronto, per sopravvivere.

Netflix

Che macchina è Debora in The Man da Toronto?

Debora è una Dodge Charger R/T del 1969.

L’edizione del 1969 fa parte della seconda generazione della Dodge Charger, un modello di muscle car costruita per la prima volta nel 1968 e resa famosa da diverse apparizioni sullo schermo nel corso degli anni.

Mentre il film Bullitt presentava la Charger del 1968, l’edizione del 1969 recitava nella serie TV della CBS I duchi di Hazzard e più tardi nell’adattamento cinematografico del 2005, che ha visto la sua popolarità aumentare.

Esistono diverse varianti della Dodge Charger del ’69, ma quella che vediamo in The Man from Toronto è il modello sportivo R/T, che sta per Road/Track, e viene fornito con il leggendario motore 440 Magnum V8 che ha prodotto ben 375 CV quando il l’auto era nuova.

Netflix

Quanto vale oggi una Dodge Charger del 1969?

Secondo HotCars.com, una Dodge Charger R/T del 1969 potrebbe costare tra $ 40.200 e $ 100.000 a seconda delle sue condizioni nel 2022.

Il sito afferma che il costo medio di un caricabatterie manuale è di circa $ 46.500 mentre un automatico aumenta il prezzo fino a $ 57.105.

Tuttavia, ClassicCars.com attualmente elenca un modello Restomod 440 R/T completamente restaurato per l’incredibile cifra di $ 149.995 al momento dell’uscita del film.

Quando l’auto è stata rilasciata per la prima volta, una Dodge Charge R/T del 1969 aveva un prezzo di soli $ 3.600, ma quella cifra è aumentata notevolmente nel corso degli anni grazie all’inflazione e alla popolarità dell’auto, con l’uscita del 2005 I duchi di Hazzard film che vede l’aumento dei prezzi del 64% in un solo anno.

Netflix

The Man from Toronto è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 24 giugno 2022.

In altre notizie, Chris Hemsworth ammette che mostrare il sedere nudo in Thor era un suo “sogno”.