Che puntata balla mercoledì? Quando trovare la scena iconica

La serie Netflix mercoledì ha preso d’assalto i fan del servizio di streaming, battendo rapidamente il record di visualizzazioni stabilito dalla stagione 4 di Stranger Things all’inizio del 2022.

Con Jenna Ortega nel ruolo del membro titolare della famiglia Addams, la serie ha affascinato i fan con la sua storia avvincente e i suoi adorabili personaggi.

Un momento si distingue come il momento clou di mercoledì, una scena in cui Ortega impiega alcune mosse di danza uniche mentre accompagna Tyler all’annuale Rave’N Dance della Nevermore Academy.

La scena è diventata rapidamente virale su Internet con versioni remixate apparse su siti come Instagram e TikTok, ma i fan che vogliono guardare la scena originale sono rimasti a chiedersi in quale episodio balla mercoledì durante la serie Netflix.

La scena del ballo di mercoledì

Ambientata sulla canzone Goo Goo Muck dei The Cramps, la scena della danza è il momento clou della serie del mercoledì in quanto vede Jenna Ortega esibirsi in alcune mosse di danza sbalorditive e non ortodosse mentre partecipa all’annuale Rave’N Dance.

Mentre il resto degli studenti sta inizialmente ballando insieme a Wednesday e Tyler, molti non possono fare a meno di fermarsi e dare un’occhiata mentre Wednesday scivola sulla pista da ballo in una routine che è stata interamente coreografata dalla stessa Jenna Ortega.

Scrivendo su Twitter dopo l’uscita di mercoledì, Jenna ha rivelato alcune delle ispirazioni dietro l’ormai famosa scena.

“Grazie a Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug di Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant e filmati d’archivio di goth che ballano nei club negli anni ’80”, ha scritto l’attrice.

Una menzione degna di nota nell’elenco delle ispirazioni di Jenna è l’attrice Lisa Loring che originariamente interpretava Wednesday Addams negli anni ’60 mentre Jenna usava una delle sue mosse di danza per la routine di mercoledì mentre usa anche una mossa ispirata all’attore originale di Gomez John Astin.

Ortega ha anche recentemente rivelato a NME di essere affetta da Covid-19 quando ha filmato la scena del ballo ma non aveva ancora fornito un test positivo che l’ha vista prendersi una pausa dalle riprese per riprendersi.

Grazie a Siouxsie Sioux, Rich Man's Frug di Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant e filmati d'archivio di goth che ballano nei club negli anni '80. Mi ha aiutato in questo. https://t.co/zlxlv1JUW4 — Jenna Ortega (@jennaortega) 25 novembre 2022

Che puntata balla mercoledì?

La scena del ballo si svolge nell’episodio 4 di mercoledì.

I fan che sono disposti a scorrere l’episodio per guardare la scena lo troveranno intorno al timestamp: 33:18.

Tuttavia, per rendere la vita un po’ più semplice ai fan che vogliono guardare la scena da soli, Netflix ha caricato la scena del ballo per intero su YouTube e potete trovare il video appena sotto.

Da quando la scena è stata pubblicata il 27 novembre, il video è stato visto più di 10 milioni di volte, evidenziando quanto siano diventati popolari mercoledì e la scena della danza.

La scena della danza ha preso d’assalto Internet

Da quando mercoledì è arrivato sui nostri schermi, i fan sono rimasti affascinati dalla scena della danza e molti si sono rivolti ai social media per elogiare la sequenza ormai iconica.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non riesco nemmeno a trovare le parole per esprimere quanto sia fantastico”.

Mentre un altro fan ha aggiunto: “Le persone che si prendono gioco di mercoledì e la chiamano rabbrividire nella scena della danza NON hanno capito di cosa trattano gli Addams perché era un puro capolavoro e Jenna l’ha fatto meravigliosamente”.

“Non ho ancora visto lo spettacolo del mercoledì, ma tutta questa scena di danza sembra essere la cosa più iconica che uscirà quest’anno.”, ha commentato questo utente di Twitter, mostrando quanto sia diventata vasta la scena.

Questo fan non è rimasto impressionato dal fatto che la canzone dei The Cramps non stia ricevendo più amore: “In realtà è così fastidioso che la tendenza del ballo del mercoledì su TikTok sia una canzone di Lady Gaga e non la canzone dei crampi dello spettacolo reale e della scena di ballo letterale , tipo cosa.”

Come ha notato anche questo spettatore: “La scena della danza di Wednesday Addams è il momento pulp fiction di questa generazione

E infine, questo fan ha scritto: “La scena del ballo del mercoledì vive nella mia mente senza affitto”.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

