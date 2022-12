Che mostro è mercoledì Addams? Poteri e abilità spiegati

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

La serie del mercoledì di Netflix vede il titolare Addams costretto a iscriversi alla Nevermore Academy, una minacciosa scuola per emarginati e creature mitiche.

Nel suo primo giorno, Wednesday riceve un tour della scuola dalla sua nuova compagna di stanza Enid che la presenta alle quattro cricche principali che abitano Nevermore che includono zanne (vampiri), pellicce (lupi mannari), squame (sirene) e stoner (gorgoni). .

Tuttavia, diversi personaggi, incluso mercoledì, non rientrano in nessuno di questi gruppi, il che ha lasciato molti a chiedersi che tipo di mostro mitico sia effettivamente mercoledì Addams.

I poteri e le abilità di mercoledì

Dall’episodio di apertura di mercoledì, è chiaro che il personaggio di Jenna Ortega non è una persona comune.

Ha la capacità di sperimentare visioni del passato o del futuro di una persona semplicemente toccandola, il che aiuta nelle sue indagini sulla follia omicida che ha afflitto la vicina città di Jericho.

Inoltre, Wednesday ha dimostrato di possedere un intelletto di livello geniale che mette a frutto riparando fastidiosi pezzi di equipaggiamento e escogitando una strategia per vincere la gara della Poe Cup.

Wednesday dedica anche il suo tempo alla scrittura di un romanzo ed è anche un’ottima suonatrice di violoncello, cantando Nevermore dal suo balcone sul tetto.

Nonostante sia solo piccola di statura, Wednesday non è qualcuno con cui scherzare poiché è anche abile nella scherma e nelle arti marziali, attraverso le quali mostra anche un impressionante set di abilità acrobatiche.

E infine, Wednesday parla fluentemente diverse lingue, in particolare spagnolo e tedesco, mentre sa anche leggere e capire il latino e l’italiano.

Che tipo di mostro è Wednesday Addams?

Wednesday Addams non è affatto un mostro in quanto in realtà è un essere umano, anche se è un piccolo po ‘strano e bizzarro.

Anche se potrebbe non rientrare in una delle principali cricche o gruppi sociali di Nevermore, è classificata come una sensitiva, una persona la cui mente possiede abilità soprannaturali.

Mercoledì guadagna questa classificazione a causa delle visioni sperimentate quando tocca certe persone e le viene mostrato un momento cruciale del loro passato o futuro.

Nell’episodio 5, la madre di mercoledì Morticia aiuta a far luce sulle capacità di sua figlia. Entrambi sono sensitivi che sperimentano visioni, ma il tipo di visioni che sperimentano dipende dal loro posto nello “spettro di chi siamo”.

Poiché Morticia afferma di avere una disposizione più positiva, è una colomba. Mentre Wednesday, che vede il mondo attraverso una lente più oscura, è un Raven le cui visioni sono più potenti e potenti e richiedono addestramento per essere controllate.

Altri sensitivi mercoledì

Mercoledì e Morticia non sono gli unici sensitivi che incontriamo mercoledì.

In tutta la serie, Wednesday incontra artisti del calibro di Xavier, Rowan ed Eugene che possiedono tutti abilità psichiche leggermente diverse.

Come mercoledì, anche Xavier sperimenta visioni ma può trasformarle in opere d’arte che può successivamente dare vita.

Rowan, nel frattempo, ha la capacità di muovere e manipolare gli oggetti con la sua mente e, infine, Eugene ha un’affinità con le api e può controllarle per eseguire i suoi ordini.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

