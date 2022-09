Che intervento chirurgico ha avuto Jeffrey Dahmer? Mio padre credeva che avesse portato a omicidi

*AVVERTENZA: eventi di natura inquietante discussi in anticipo*

Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno affascinato gli appassionati di crimini veri per decenni e ora la storia agghiacciante viene raccontata sotto forma dell’ultimo dramma Netflix.

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer racconta gli orribili crimini commessi dal serial killer mentre esplora anche eventi importanti della sua educazione e della sua prima infanzia.

Nell’episodio di apertura della serie, il padre di Dahmer, Lionel, viene intervistato dalla polizia e suggerisce che un’operazione che suo figlio ha avuto quando aveva quattro anni potrebbe aver portato ai suoi crimini.

Ma qual è stato l’intervento chirurgico che Jeffrey Dahmer ha avuto da bambino e cosa ha detto suo padre a riguardo?

Che intervento chirurgico ha avuto Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer ha avuto un’operazione di doppia ernia quando aveva quattro anni.

Un’ernia si verifica quando una parte interna del corpo spinge attraverso una debolezza nel muscolo o nella parete del tessuto circostante, causando solitamente un nodulo sotto la pelle.

Secondo Entertainment Daily, Dahmer aveva sofferto di diverse infezioni all’orecchio e alla gola da bambino che hanno portato alla diagnosi della doppia ernia nello scroto.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Il padre di Dahmer ha attribuito l’intervento chirurgico al comportamento di suo figlio

Dahmer è stato descritto come un bambino energico e felice fino all’intervento chirurgico, dopo di che la biografia riporta che il ragazzo è diventato sottomesso e sempre più introverso.

Parlando a Good Morning America negli anni ’90, Lionel Dahmer ha discusso le possibili cause del comportamento di suo figlio.

“Penso che fosse una cosa cumulativa”, ha detto. “Ci sono stati diversi eventi nella sua vita a partire dall’operazione di ernia”, in cui Dahner ha espresso “preoccupazione per il taglio del pene”.

“Quello, più un colpo alla nuca”, ha continuato. “Questi vari incidenti come andare in giro e ricevere vittime della strada, tutte queste cose hanno avuto una fine cumulativa”.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Il padre di Dahmer lo ha aiutato a preservare le ossa degli animali

Mentre si dice che Dahmer fosse un bambino riservato, qualcosa che ha attirato la sua attenzione sono stati gli animali morti dopo aver osservato suo padre che rimuoveva le ossa di animali da sotto la casa di famiglia.

Secondo Biographics.org, Dahmer era “stranamente elettrizzato” dal suono delle ossa che cadevano nel secchio di metallo.

In seguito avrebbe raccolto carcasse di animali, perlustrando fossati e lungo le strade alla ricerca di vittime della strada.

Credendo che suo figlio si interessasse agli animali per curiosità scientifica, Lionel Dahmer insegnò a suo figlio come pulire e preservare gli animali morti e le loro ossa.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

