Locke e chiave la stagione 3 ci ha sicuramente portato in una corsa sfrenata. Come faceva Dodge a essere ancora vivo? Che fine ha fatto Gedeone? Che fine hanno fatto le chiavi?

C’era molto da coprire negli ultimi otto episodi di Locke e chiave. La stagione ha avuto a che fare con Gideon, il demone che è tornato alla fine della seconda stagione. Sapevamo anche che Dodge sarebbe tornata in qualche modo, ma come sarebbe successo? E Tyler avrebbe recuperato i suoi ricordi di magia?

Molte delle domande hanno avuto risposta abbastanza rapidamente, in particolare Tyler e Dodge. Tyler ha recuperato i suoi ricordi dopo che Kinsey si è reso conto che non poteva essere lasciato all’oscuro a lungo. Si rese anche conto che anche senza conoscere la magia, la perdita di Jackie faceva ancora male. Per quanto riguarda Dodge, Bode ha trovato la Time Key, che lo ha riportato indietro nel tempo a quando Dodge era in giro. Ha fatto l’autostop verso il futuro per un breve periodo di tempo.

A un certo punto, Dodge sembrava aiutare i Locke. Ha scoperto cosa voleva Gideon.

Perché Gideon voleva le chiavi nella stagione 3 di Locke and Key?

Gideon voleva molto di più di quanto avesse mai fatto Dodge. Voleva raccogliere tutte le chiavi e usarle per combinare il mondo dei demoni e il mondo umano. Sarebbe devastante, e anche Dodge ha detto che non lo voleva.

Quando Gideon pensò di avere tutte le chiavi, iniziò l’incantesimo. Tuttavia, non ha funzionato. C’era un’altra chiave, ed era nascosta nella testa di qualcuno. Ellie ha spiegato che la testa di Gordie contiene la chiave finale. Quindi, tutti entrano per prenderlo. Questo include Sam, che aveva ucciso Rendell proprio all’inizio della serie. Abbiamo scoperto che Sam era diventato un fantasma ed era intrappolato. Fortunatamente, è stato in grado di prendere in consegna uno dei corpi dell’eco.

Sam ottiene la sua redenzione durante la storia. Salva i Locke e Ellie mentre è nella testa di Gordie. Gordie muore mentre Sam è invece bloccato, ed è scritto come se anche Sam morisse.

Porre fine alle chiavi in ​​Locke and Key

Gideon non si sarebbe fermato davanti a nulla per fare ciò che voleva. Ha portato al portale per l’apertura del suo mondo, ed era disposto a lanciare Kinsey nel portale se non avesse ottenuto le chiavi. Tuttavia, i Locke riescono a combattere contro di lui, lanciandolo invece nel portale. Entra con un paio di chiavi e i Locke guardano mentre il portale inizia a chiudersi.

I fratelli e Nina si rendono conto che devono mettere tutte le chiavi nel portale per chiuderlo per sempre. Bode non vuole farlo. Non tutte le chiavi sono difettose. La Time Key consente loro di andare nel passato, che tutti usano per vedere Rendell un’ultima volta. Rendell non ricorderà di aver visto la sua famiglia e di aver ascoltato le loro storie, ma avranno sempre quel ricordo. Rendell crede anche che dovrebbero sbarazzarsi delle chiavi. È tempo di distruggerli.

Con ciò, la famiglia mette tutte le chiavi nel portale, chiudendolo completamente. Questo è prima che possano usare le chiavi su alcune persone, inclusi Scott e Josh.

Scott, che appare alla fine e scopre che Kinsey sta pensando ai college del Regno Unito per stare con lui, non è arrabbiato perché non se ne ricorderà presto. Potrebbe essere una buona cosa per lui. Inoltre, hanno la magia sulla fotocamera, quindi non è che sarà completamente cancellata. Josh non riesce mai a scoprire davvero la verità, ma con le chiavi sparite, non sarà qualcosa che gli impedirà di avvicinarsi a Nina.

Tyler lascia Key House per il Montana per stare con Carly. Inizialmente era scappato lì dopo la morte di Jackie, ma ora lo sta facendo ricordando la magia e sentendosi completamente pronto per andare avanti nella sua vita.

Duncan non è arrabbiato nemmeno perché le chiavi sono sparite. È felice di vedere che tutti quelli che gli sono vicini sono vivi e felici. Inoltre, ha sempre la sua stanza alla Key House.

Questa è un’opportunità per tutti di andare avanti. La storia è completa con il Locke e chiave finale della terza stagione.

