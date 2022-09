Che fine ha fatto Terry Silver?

C’erano Daniel e Johnny contro Terry Cobra Kai stagione 5. Come si è conclusa la stagione di 10 episodi? Cosa è successo a Cobra Kai?

Erano tutti contro Terry alla fine Cobra Kai stagione 5. Almeno, la maggior parte delle persone era contro Terry. Amanda aveva capito perché Daniel stava andando così forte contro Terry, e Chozen non si stava tirando indietro da una lotta. Dopo la perdita del suo negozio di mobili, anche Mike Barnes è lì per sconfiggere Terry.

Dopo una serata ubriaca, Mike, Johnny e Chozen si dirigono al quartier generale di Terry mentre Sam, Miguel, Robby e gli altri ragazzi si dirigono al quartier generale di Cobra Kai per ottenere il filmato di Terry che ammette di aver pagato l’arbitro durante l’All Valley Tournament . Ovviamente, Cobra Kai si è presentato per fermare i bambini, mentre Terry era pronto con i suoi scagnozzi a sconfiggere coloro che lo attaccavano.

Johnny non era con gli altri ragazzi. Ha potuto chiamare Amanda, che era a casa con Carmen. Proprio come è successo, Sting Ray si è presentato finalmente pronto a fare la cosa giusta. Come è andato tutto giù nel Cobra Kai finale della quinta stagione?

I bambini ottengono il filmato nel finale della quinta stagione di Cobra Kai

Dopo che Tory ha ammesso la verità, i ragazzi sono andati da Cobra Kai per ottenere il filmato. Lo trovarono, ma non prima che arrivassero i ragazzi Cobra Kai. Si è scoperto che uno di loro si è rivoltato contro di loro, il che non era sorprendente considerando che erano coinvolti insulti.

È scoppiata una rissa ed è stato Anthony a finire con l’iPad. Doveva aspettare che il video venisse caricato sul sistema Cobra Kai e riproducesse il video per tutti i bambini. Hanno usato un’abilità che hanno appreso durante l’allenamento con Chozen. Anthony è diventato l’uovo da proteggere per il resto della squadra, ed è esattamente quello che hanno fatto.

Gli uomini di Terry respingono la minaccia

C’è stato un momento in cui abbiamo temuto il peggio. Terry e Chozen hanno combattuto e sembrava che Chozen stesse per vincere. Proprio in quel momento, Terry ha affettato Chozen con una spada e ha lasciato l’uomo morto. Terry pensava persino che Chozen fosse morto.

Dopodiché, Terry lasciò il resto dei suoi scagnozzi per uccidere Johnny. Sembrava che Johnny stesse per perdere, ma ha avuto un secondo respiro dopo aver visto l’ecografia del suo bambino non ancora nato. Non sarebbe morto quella notte. Ha anche aiutato il fatto che Mike sia riuscito a riprendersi dall’essere eliminato e ha abbattuto gli ultimi due sicari.

Mentre è successo tutto ciò, Terry è arrivato al suo dojo ma era troppo tardi. Sullo schermo c’era il video di lui che ammetteva le cose a Tory. I ragazzi si sono resi conto che l’uomo che seguivano non aveva onore. Anche quelli che aveva assunto dal Giappone si resero conto della stessa cosa. Inoltre, Sting Ray era disposto a dire la verità alla polizia, portando Terry ad essere quello arrestato entro la fine dell’episodio.

Tutti gli altri hanno ricevuto l’assistenza medica di cui avevano bisogno. Ciò includeva Chozen, che si rivelò essere ancora vivo ma sanguinante gravemente.

I ragazzi Cobra Kai sembrano essere dalla parte dei bravi ragazzi ora. Quanto durerà?

Cosa è successo a Kreese nel finale della quinta stagione di Cobra Kai?

Proprio all’inizio del Cobra Kai finale della quinta stagione, Kreese è stato pugnalato a morte. Almeno, così sembrava.

Alla fine, scopriamo che è stato tutto uno stratagemma per scappare. Il dottore condivide che non è sangue ma gelatina rossa, ed è allora che Kreese si alza. Riesce a vestirsi da dottore e apprendiamo che ha rubato la chiave magnetica del suo psichiatra.

Il finale vede Kreese libero, ma è solo questione di tempo prima che tutti scoprano la verità. Dovremo aspettare Cobra Kai stagione 6 per vedere cosa accadrà dopo.

Cosa ne pensi del Cobra Kai finale della quinta stagione? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.