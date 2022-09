Che fine ha fatto Glenda Cleveland? Spiegazione della connessione di Jeffrey Dahmer

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è stato rilasciato su Netflix mercoledì 21 settembre, 2022, che dipinge un ritratto inquietante di uno dei più famigerati serial killer di tutti i tempi.

Spesso indicato come il Cannibale di Milwaukee, i famigerati crimini di Dahmer sono stati oggetto di numerosi documentari, film, serie TV e libri nel corso degli anni, suscitando un fascino infinito da parte del pubblico.

Co-creato da Ryan Murphy e Ian Brennan, Dahmer concentra il suo obiettivo sulle vittime e vede Evan Peters nel ruolo del protagonista, con cui Ryan ha precedentemente collaborato a lungo nella serie storia dell’orrore americana.

Il dramma biografico americano presenta agli spettatori rappresentazioni di persone coinvolte nella vita reale, inclusa la vicina di Jeffrey Dahmer Glenda Cleveland…

Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Glenda Cleveland era la vicina di Jeffrey Dahmer

Interpretato da Niecy Nash nella serie del 2022, Cleveland era davvero il vicino di casa di Dahmer nella vita reale.

Distractify Reports 1991 riporta in dettaglio che Sandra Smith – la figlia adolescente di Cleveland – e Nicole Childress, la nipote di Cleveland, hanno visto un adolescente nudo e sanguinante scappare da Dahmer nelle prime ore del 27 maggio.

Hanno avvisato i funzionari dopo essere venuti in aiuto dello sconosciuto, ma sono emerse complicazioni quando la polizia è arrivata sul posto.

“Abbiamo cercato di dare i nostri nomi ai poliziotti, ma ci ha semplicemente detto di sbatterci la testa”, ha dichiarato in precedenza Smith, secondo AP News. “Non riuscivo a capire perché non volesse i nostri nomi. Ho detto: ‘Cosa hai intenzione di fare per questo? Questo è un ragazzo.'”

Distractify riferisce che il ragazzo in questione era Konerak Sinthasomphone, un quattordicenne ucciso da Dahmer poco dopo la chiamata della polizia; Dahmer li convinse che l’adolescente era più grande, ubriaco e il suo ragazzo e così se ne andarono.

Cleveland ha contattato le autorità numerose volte e ha persino affermato che “qualcuno viene ferito o ucciso” dopo aver sentito dei rumori, ma non ha mai portato a una scoperta, riferisce Tudum.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Il produttore di Dahmer e presidente di Color of Change @rashadrobinson parla dell’ingiustizia sistemica che ha permesso a Jeffrey Dahmer di depredare le comunità svantaggiate e di conseguenza l’aumento dell’attivismo. DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story arriva su Netflix a mezzanotte. pic.twitter.com/6G3cElEKQd — Ryan Murphy Productions (@ryanmurphyprod) 20 settembre 2022

Visualizza Tweet

Che fine ha fatto Glenda Cleveland?

Il Milwaukee Journal Sentinel riporta che Cleveland è morta nel dicembre 2010 all’età di 56 anni.

La causa della morte è stata dichiarata come una “morte naturale causata da malattie cardiache e pressione alta… Cleveland è stata formalmente onorata dal Consiglio comune e dal consiglio di contea.

“Il sindaco John Norquist l’ha definita una cittadina modello”, ha aggiunto la Sentinella. “Ha ricevuto premi da gruppi di donne locali e persino dal dipartimento di polizia di Milwaukee”.

Il trailer ufficiale di Mr. Harrigan’s Phone I BridTV 11299 Il trailer ufficiale di Mr. Harrigan’s Phone I https://i.ytimg.com/vi/DyR-BAgg7Zg/hqdefault.jpg 1099047 1099047 centro 13872

“La sua storia è stata raccontata di meno”

L’attrice che dà vita a Cleveland ha parlato del ruolo durante una conversazione con Queue.

“Anche Glenda è stata una delle sue vittime e la sua storia è stata raccontata di meno”, ha spiegato.

In effetti, Rashad Robinson – presidente dell’organizzazione no-profit per la difesa dei diritti civili Color of Change – ha valutato grazie a una recente featurette per lo spettacolo.

“Questa è una storia diversa dalle storie che sono state raccontate”, ha affermato, “perché sì, è una storia su Dahmer, ma è anche una storia sulle vittime.

“È una storia non solo sulle vittime che sono state uccise, ma sulla comunità, sull’impatto agghiacciante non solo di ciò che Jeffrey Dahmer è stato in grado di fare in tutto il male, ma di tutti i modi in cui la polizia, la leadership più ampia a Milwaukee, i media e tanti altri nella società erano complici”.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, perché Criston Cole ha ucciso Joffrey Lonmouth in House of the Dragon?