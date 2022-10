Che fine ha fatto Charles Cullen? È andato in galera?

Siamo solo a un giorno di distanza da Netflix La buona infermiera. Il film thriller è basato sull’avvincente storia vera di Amy Loughren, l’infermiera premurosa che ha contribuito a porre fine alla follia omicida del serial killer Charles Cullen. Se sei come noi, ti starai chiedendo dove sia Charles Cullen oggi. Non c’è problema! Abbiamo fatto la ricerca e condivideremo con te dove si trova di seguito.

Charles Cullen è cresciuto a West Orange, nel New Jersey, e ha avuto un’infanzia difficile. I suoi compagni di scuola lo hanno costantemente vittima di bullismo, entrambi i suoi genitori sono morti e soffriva di depressione. Dopo la morte dei suoi genitori, Charles tentò anche più volte il suicidio.

Dopo la morte di sua madre, abbandonò la scuola superiore e si arruolò in Marina. Lì, avrebbe subito nonnismo e bullismo da parte dei suoi compagni membri dell’equipaggio. Mentre prestava servizio in Marina, ha anche tentato il suicidio più volte ed è stato inviato al reparto psichiatrico della Marina. Nel 1984 ricevette il congedo medico dalla Marina Militare e poi, poco dopo, si iscrisse come studente alla scuola per infermieri del Mountainside Hospital. Dopo la laurea nel 1986, ha iniziato a lavorare nel reparto ustionati del Saint Barnabas Medical Center. Questo è il momento in cui sarebbe iniziata la sua follia omicida.

Sarebbe poi passato da un ospedale all’altro nel corso di 16 anni, uccidendo i pazienti dell’ospedale iniettando nelle loro sacche endovenose dosi letali di vari farmaci come insulina, epinefrina e digossina. Non è stato fino al dicembre 2003 che Charles è stato finalmente catturato.

Allora, dov’è Charles nel 2022? Ecco cosa sappiamo.

La storia vera di The Good Nurse: Charles Cullen è andato in prigione?

Sì. Secondo Wikipedia, Charles è stato arrestato il 12 dicembre 2003, mentre era in un ristorante con Amy Loughren. Dopo che Amy ha accettato di aiutare la polizia a catturare Charles, la polizia le ha detto di incontrarlo mentre indossava un filo. Ha registrato segretamente la loro conversazione mentre la polizia ascoltava fuori nel parcheggio. L’obiettivo era convincere Charles a confessare i suoi crimini. Anche se non ha finito per confessare, c’erano prove sufficienti dalla registrazione per arrestarlo.

Una volta portato alla stazione di polizia, Amy riesce a convincere Charles ad ammettere i suoi crimini. Dopo la sua confessione, è stato condannato per l’omicidio di 29 pazienti ed è stato condannato a 11 ergastoli consecutivi nel 2006. Sebbene abbia detto alla polizia di aver ucciso fino a 40 persone nei suoi 16 anni di carriera come infermiera, è stato trovato solo colpevole di 29 omicidi perché è tutto ciò che potrebbe essere confermato. Tuttavia, gli esperti ritengono che Charles possa aver ucciso fino a 400 pazienti, ma non ci sono prove sufficienti per dimostrare questa affermazione. Purtroppo, potremmo non sapere mai quante persone Charles abbia effettivamente ucciso a meno che non si confessi.

Charles Cullen è ancora vivo?

Sì, Charles è ancora vivo. Dal momento che ha accettato un patteggiamento, non ha dovuto preoccuparsi della pena di morte. A partire dal 25 ottobre, sta scontando 18 ergastoli consecutivi nella prigione statale del New Jersey.

La buona infermiera con Jessica Chastain e Eddie Redmayne arriva su Netflix il 26 ottobre.