Che cosa ha disegnato Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett e il regista di “Top Gun: Maverick” Joseph Kosinski al lavoro su “Spiderhead” di Netflix con gli sceneggiatori di “Deadpool”

Netflix ha un’ottima formazione per il 2022. Hanno nuove stagioni di alcuni programmi estremamente popolari già pubblicati o in cantiere. Tuttavia, la parte più emozionante di quest’anno devono essere i film originali Netflix. Quest’anno il servizio di streaming sta facendo passi da gigante in termini di cinema che non avevano mai esplorato prima. Uno dei migliori film che Netflix trasmetterà in streaming quest’anno è Testa di ragno.

A parte una trama inquietante, il film ha alcuni dei più grandi nomi di Hollywood legati sia davanti alla telecamera che dietro. Ma ci deve essere stato un motivo per cui tutte le grandi star hanno scelto di fare un film piuttosto insolito per i loro curriculum.

Scopriamo perché un film su un mondo distopico ha entusiasmato persone del calibro di Chris Hemsworth e Migliaia.

La fiducia del duo di sceneggiatori in Netflix Spiderhead

Affinché qualsiasi attore o regista scelga un film, deve prima credere nella sceneggiatura. E fortunatamente, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno anche collaborato 6 Sottoterra e Piscina morta quasi lavorato Testa di ragno per un decennio. Di conseguenza, molti dei grandi nomi di Hollywood non potevano dire di no.

Joseph Kosinski si è unito al team per immergersi più a fondo nel caos indotto dalla tecnologia

Il capofila del progetto è il visionario regista Giuseppe Kosinski. Nel corso degli anni, l’architetto diventato regista ha lasciato il segno nel genere fantascientifico. Porta il suo background architettonico e il suo amore per le immagini intense in tutti i suoi progetti.

Tuttavia, per Testa di ragno, il motivo per cui si è unito non erano le immagini. Era perché sentiva che c’è un’influenza sempre crescente della tecnologia nella società, che secondo lui alla fine causerà il caos. “La tecnologia non ci salverà. Non c’è pillola o app che ci farà amarci di più o ci farà comportare meglio”, disse il direttore.

Chris Hemsworth ha adorato la complessità del suo personaggio nel film di Netflix, Spiderhead

Chris Hemsworth è probabilmente il nome più importante associato al nuovo thriller psicologico Netflix. L’attore australiano sarà sempre ricordato come Thor. Ma ha anche dimostrato la sua gamma di attore in film come Estrazione e Brutti tempi a El Royale.

In Testa di ragno, Chris amplierà ulteriormente i suoi confini come attore interpretando l’enigmatico Steve Abnesti. Hemsworth si è unito al film per le stesse ragioni di Kosinski: i temi. Chris era particolarmente entusiasta di interpretare il ruolo di Abnesti, che lui chiama un personaggio complesso, che non è un eroe o un cattivo.

Chris ha detto, “C’è un po’ di complessità in Abnesti, nel senso che crede che quello che sta facendo sia giusto”.

Miles Teller ha scelto Spiderhead per la sua freschezza

Al centro della storia e degli esperimenti di Abnesti c’è Miles Teller’s Jeff. Miles è uno dei preferiti del regista Kosinski. Il duo ha già collaborato a film come Top Gun: Maverick e Solo i coraggiosi.

Ma oltre a lavorare con Joseph, Teller si è innamorato della freschezza della storia. Egli ha detto: “Non ho mai fatto niente di simile in tono prima. Il fulcro di questa storia riguarda davvero le persone che portano molto peso in giro con loro. Peso che stanno cercando di perdere”.

Jurnee Smollett ha adorato la relazione tra Lizzy e Jeff

Nel film si vedrà anche Jurnee Smollett. Il suo carattere Lizzy sviluppa un forte rapporto con Jeff nel corso della loro permanenza nell’istituto. E la loro relazione è uno dei motivi principali per cui ha fatto il film.

Ha citato le sue ragioni come “Ricordo di essere stato così incredibilmente commosso dalla relazione tra Lizzy e Jeff. Ho semplicemente adorato la metafora nella loro trama.

Testa di ragno è sicuramente un film enorme per Netflix. Hanno messo insieme un cast perfetto che è una ragione sufficiente per noi per guardare il film.

starai a guardare? Testa di ragno su Netflix quando uscirà 17 giugno?

Il post What Drew Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett e il regista di “Top Gun: Maverick” Joseph Kosinski al lavoro su “Spiderhead” di Netflix con gli sceneggiatori di “Deadpool” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.