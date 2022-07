Che canzone suona Eddie in Upside Down in Stranger Things 4?

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

Essendo una serie ambientata negli anni Ottanta, Stranger Things ha sempre avuto uno stretto rapporto con la musica, offrendo una serie di brani classici per sottolineare l’azione.

La musica è particolarmente importante per tutta la stagione 4 in quanto si rivela uno dei pochi modi in cui la banda di Hawkins può combattere contro la creatura mortale conosciuta come Vecna.

In diversi trailer dell’ultima stagione, il nuovo arrivato Eddie Munson può essere visto suonare una chitarra elettrica mentre è in Upside Down, ma quale canzone suona nella stagione 4 di Stranger Things?

Il piano della banda per sconfiggere Vecna

Vecna ​​è stato il nemico più letale che abbiamo visto in Stranger Things mentre si imbarca in una feroce follia omicida nella stagione 4, sperando di aprire quattro porte tra il Sottosopra e il nostro mondo per portare alla distruzione definitiva.

Il temibile cattivo all’inizio può sembrare indistruttibile, ma la banda di Hawkins riesce a risolvere i suoi punti deboli grazie alla loro conoscenza di Eleven.

Dustin scopre che quando Vecna ​​viaggia nel nostro mondo, il suo corpo deve essere in uno stato di trance indifeso nel Sottosopra, quindi la banda ha messo insieme un piano per attaccarlo quando è più vulnerabile.

Il piano è incredibilmente pericoloso, tuttavia, poiché mentre Steve, Robin e Nancy si avventurano nel Sottosopra per eliminare Vecna, Max dovrà rimanere nel nostro mondo e fungere da esca.

Per dare a Steve, Robin e Nancy più tempo possibile per uccidere Vecna, Eddie e Dustin si avventurano anche nel Sottosopra per distrarre i Demobat che servono e proteggono Vecna.

Che canzone suona Eddie in Upside Down in Stranger Things?

La canzone che Eddie suona negli Upside Down è Master Of Puppets dei Metallica.

Per attirare l’attenzione dei Demobats, Eddie e Dustin si dirigono verso la versione sottosopra del trailer di Eddie, dove trova una chitarra elettrica che secondo lui è perfetta per salvare il mondo.

Un fan di tutto ciò che è heavy metal, Eddie suona Master Of Puppets dei Metallica, portando un po’ di rock and roll tanto necessario agli Upside Down.

Il piano ha successo poiché la musica attira l’attenzione dei pipistrelli, dando a Steve, Robin e Nancy il tempo di cui hanno bisogno per rintracciare e uccidere Vecna.

Dato che Vecna ​​ha tirato le fila dall’interno di Upside Down sin dall’inizio, Master Of Puppets sembra una scelta musicale molto appropriata per segnalare la sua caduta.

La storia del Master Of Puppets dei Metallica

Pubblicato nel marzo 1986, Master Of Puppets è stato rilasciato nello stesso anno in cui è ambientato Stranger Things 4.

La canzone è la seconda traccia dell’omonimo album dei Metallica, considerato ancora oggi come uno dei migliori album del genere thrash metal e compare in numerosi migliori album delle liste del 20° secolo.

Tra il 1991, quando sono state introdotte le valutazioni Nielsen SoundScan e il 2009, sono state vendute ben 4.578.000 copie dell’album.

Su Spotify, la canzone di Master Of Puppets è stata riprodotta più di 423 milioni di volte e, grazie alla sua apparizione in Stranger Things, quella cifra non farà che aumentare.

La stagione 4 di Stranger Things è ora disponibile per lo streaming per intero dopo che il volume 2 è arrivato su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

