Che aspetto ha la casa di John Wayne Gacy oggi?

Se stavi guardando I nastri di John Wayne Gacyil seguito di Joe Berlinger alla sua precedente serie true crime Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundyallora sai che la maggior parte delle vittime di John Wayne Gacy sono state trovate sepolte nel vespaio sotto la sua casa e in vari altri luoghi intorno alla sua proprietà.

La serie di documentari in tre episodi approfondisce il modo in cui sono state trovate le vittime e la loro esatta collocazione nell’area, ma molte persone sono curiose di sapere cosa sia successo alla casa di Gacy. È ancora in piedi?

La casa di John Wayne Gacy allora e adesso

Secondo Realtor.com, la casa del ranch di Gacy è stata rasa al suolo nel 1979. Ha senso, considerando che nessuno probabilmente vorrebbe vivere in una casa dove sono successe così tante cose orribili. Al suo posto, poco meno di un decennio dopo, nel 1986, fu costruita una casa in mattoni con tre camere da letto e due bagni.

Nel corso dei decenni, quel pezzo di terra ha visto diversi cambiamenti. Secondo l’outlet, la casa di 2.500 piedi quadrati è stata venduta a diversi proprietari negli ultimi anni, l’ultima venduta ancora contro marzo 2021 per $ 395.000. In realtà adesso è una bella casa, con i soffitti a volta, un camino a due lati e un lucernario.

Potresti pensare che il prezzo sia basso. È. Ma la gente non può fare a meno di guardare quel pezzo di terra per quello che è successo lì, specialmente in un caso come questo in cui sappiamo che la maggior parte delle vittime di Gacy sono state effettivamente sepolte su quella terra. Potrebbe essere diverso se Gacy avesse semplicemente vissuto lì e avesse commesso i suoi crimini/nascosto i corpi altrove.

“Hai cattivo juju lì associato a quella specifica posizione geografica”, dice il perito immobiliare Orell Anderson, per Realtor.com.

Di seguito puoi vedere un video della proprietà e maggiori dettagli sul suo stato, per gentile concessione di Realtor.com.