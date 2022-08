Chase Stokes suggerisce che la terza stagione si è conclusa

Outer Banks Stagione 1. Per gentile concessione di Netflix

Rilascio della terza stagione di Sweet Magnolias: quando potrebbe arrivare la stagione 3 su Netflix? di Cristallo Giorgio

A qualcun altro manca disperatamente il nostro preferito OBX equipaggio? lo sono certamente! Sono sicuro che molti di voi sono sulla stessa barca. Banche Esterne è uno dei migliori programmi Netflix in circolazione e stiamo tutti aspettando con impazienza l’arrivo della terza stagione.

La storia dell’avventura d’azione, i suoi personaggi carismatici e riconoscibili, i cattivi dello show e persino l’ambientazione della città costiera fanno tutti parte dell’accattivante serie che è. La prima stagione di OBX è stato presentato per la prima volta nell’aprile 2020, a un solo mese dall’inizio della pandemia. Era sicuramente una buona distrazione in quel momento, e anche il fatto che sia uscito mentre eravamo tutti bloccati a casa ha probabilmente contribuito al suo successo.

Mentre siamo seduti qui e ci mancano quei preziosi Pogues, è un’ottima idea seguire il cast sui social media mentre forniscono aggiornamenti e chicche dietro le quinte. E la recente attività sui social media del protagonista Chase Stokes ha accennato a qualcosa di molto importante!

Chase Stokes suggerisce che la stagione 3 di Outer Banks si è conclusa

L’attore di John B ha condiviso un breve video sulle sue storie di Instagram. La ripresa è di un trailer con la didascalia “Alla prossima volta amico”. Questo sembra suggerire che le riprese della terza stagione di Netflix Original siano terminate!

Ovviamente questo non è stato ancora confermato, stiamo solo ipotizzando. Questa è ovviamente un’ottima notizia poiché prima la produzione finisce, prima si spera che possiamo ottenere Banche Esterne di nuovo sui nostri schermi. In precedenza avevamo previsto che le riprese sarebbero terminate a settembre 2022, ma forse ci sbagliavamo. Non lo sapremo con certezza finché non avremo la notizia da Netflix.

Se le riprese sono effettivamente terminate, allora potremmo guardare a una potenziale data di uscita per l’inverno 2022, o forse a una premiere all’inizio del 2023. Tutto ciò che chiediamo al servizio di streaming è che, per amore di Pogues, per favore almeno condividi presto una data di uscita con noi poveretti!

Banche Esterne le stagioni 1 e 2 sono ora in streaming su Netflix.