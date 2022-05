Charlie Heaton parla dell’importanza delle relazioni in “Stranger Things”, del suo personaggio e del suo nuovo amico Argyle

Sebbene lo spettacolo sia di fantascienza e abbia elementi soprannaturali, è affascinante vedere i personaggi alle prese con normali problemi di relazione quotidiana. La maggior parte dei personaggi erano solo bambini quando hanno recitato per la prima volta nello show. Crescendo, hanno iniziato ad avere problemi reali insieme a quelli soprannaturali. Quindi non sorprende che gran parte della stagione 4 riguardi le relazioni e Charlie Heaton, che interpreta Jonathan Byers Cose più strane, ha molto da dire sullo stesso.

Cosa dice Charlie Heaton sulle relazioni in Stranger Things?

Anche se questo spettacolo è pieno di eventi drammatici ed elettrizzanti, ha anche il romanticismo e la complessità delle relazioni tra i personaggi. In un’intervista con Will Marfuggi, alla domanda su come si sentivano nel potersi appoggiare agli elementi più maturi di questi personaggi, Charlie Heaton ha risposto: “è così ricco che, sai, questo enorme spettacolo di fantascienza soprannaturale ha quel vero tipo di storie umane e problemi umani.

Si apre anche su come il suo personaggio, Jonathan Byers, ha affrontato le sfide nelle relazioni e il suo sconcerto su chi è e quale percorso avrebbe intrapreso. “io penso che ci sia molta paura per quello che dovrebbe fare…” aggiunge l’attore.

Dice che Jonathan ha questo nuovo amico, Argyle, che cerca di aiutarlo nel miglior modo possibile, il che gli rende le cose un po’ più facili.

Charlie aggiunge che si è divertito a interpretare quel personaggio che aveva problemi di relazione perché, a causa dei suoi problemi, Jonathan ha dovuto intraprendere questo viaggio alla ricerca della verità.

Sentimenti, relazioni e caos!

Dalla fine della stagione 3, i personaggi si sono separati e hanno intrapreso il loro viaggio. Sono diventati maturi. Sono cresciuti intellettualmente oltre che psicologicamente. Cosa è successo quando si sono riuniti? Lo spettacolo ora ha a che fare con il dolore e altre vere emozioni umane. Quindi, tutto in questo reparto delle emozioni è un po’ caotico e complesso.

Vediamo anche la scintilla tra Nancy e Steve. Si riuniranno? Joe Keery sente che ovviamente ci sarebbe stata una fiamma tra i due poiché erano davvero collegati tra loro in passato. Dice che questo era ciò che non vedeva l’ora per questa stagione. Così erano i fan, Joe!

Will sarà in grado di connettersi con i suoi migliori amici come prima? Bene, secondo Noah Schnapp, Will vuole solo passare del tempo con i suoi amici nel seminterrato come ai vecchi tempi.

Inoltre, la parte più emozionante della stagione è Max e il suo viaggio. È addolorata per la perdita di suo fratello Billy. Affronta Vecna ​​ed è terrorizzata dal mostro. È davvero salvata da Kate Bush o è ancora presa di mira?

Qualunque cosa accada, possiamo vedere tutti questi personaggi attraversare così tante situazioni difficili e uscirne forti. Possono contare l’uno sull’altro. Il loro legame fuori dallo schermo è visibile anche quando si perdono nei personaggi che stanno interpretando sullo schermo.

Cosa ne pensi delle relazioni all’interno Cose più strane e le loro complessità? Fateci sapere nei commenti.

