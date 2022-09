Charlie Chaplin Jr ha ricordato di aver incontrato la “bellezza” Marilyn Monroe nella biografia del 1960

Con l’uscita del film Netflix Blonde, incentrato sulla star del cinema Marilyn Monroe, diamo un’occhiata alle voci che aveva una relazione con Charlie Chaplin Jr, figlio di un’altra leggenda di Hollywood.

Blonde, interpretato da Ana de Armas nei panni di Marilyn ed è basato su un romanzo di Joyce Carol Oates, approfondisce le relazioni romantiche altamente pubblicizzate e l’infanzia complicata di Monroe.

Il film presenta fatti storici sull’iconica attrice e elementi di un film di finzione classico. Ha lasciato molti spettatori incuriositi di sapere chi fosse Charlie Chaplin Jr e se avesse una relazione con Monroe nella vita reale.

Cass era il figlio della leggenda della commedia Charlie Chaplin

Charlie Chaplin Jr, alias Cass, era il figlio maggiore del leggendario attore e comico Charlie Chaplin. È nato il 5 maggio 1925 a Los Angeles.

Ha seguito le orme di suo padre e ha intrapreso la carriera di attore. Cass è noto per i ruoli in The Beat Generation (1959), Fangs Of The Wild (1954) e Matinee Theatre (1955).

Il suo primo matrimonio fu con un’infermiera, Martha Brown. Si è sposato per la seconda volta con Susan Magness e hanno accolto la figlia Susan Maree nel maggio 1959.

Cass morì a Hollywood nel marzo 1968. Aveva solo 43 anni.

Charlie Chaplin ha definito Marilyn Monroe una “bellezza”

In una delle trame di Blonde, Charlie Chaplin Jr e Marilyn Monroe sono presenti come un “gruppo” insieme all’attore Eddy Robinson Jr.

Radio Times riporta che, secondo il libro di Anthony Summers Goddess: The Secret Lives Of Marilyn Monroe, si diceva che Marilyn fosse coinvolta con Cass nella vita reale.

Summers afferma che Cass ha presentato Monroe alla sua famiglia nel 1947, mentre Cass ha anche fatto riferimento all’attrice nel suo libro, Mio padre, Charlie Chaplin. Nella biografia del 1960, Cass scrisse dell’incontro con Marilyn e poi del racconto a suo padre dell’incontro.

Charlie Chaplin gli disse: “Oh, è una bellezza. Che figura! Ammiro molto il tuo gusto, figliolo. Stai attento, figliolo. Non innamorarti ancora. Devi occuparti di quell’educazione prima di tutto.

Il regista affronta l’accuratezza del film e del romanzo

Come con altri segmenti di Blonde, gli spettatori hanno messo in dubbio l’accuratezza delle sue trame.

In un’intervista al British Film Institute, il regista Andrew Dominik ha parlato dell’accuratezza del romanzo di Oates, la fonte principale del film.

Dominik ha detto: “Il libro è come uno specchio in frantumi: ci sono tutti questi piccoli frammenti e gira intorno, tornando a certi ricordi. È la sensazione di essere dentro il processo di pensiero ansioso di qualcuno.

“Joyce sta cercando di capire come esprime una certa esperienza femminile, o una certa esperienza umana”.

